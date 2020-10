Koľko bolesti môže jedna žena zniesť: Manžel sa jej obesil, hrozné, čo sa stalo s novým snúbencom

Elizabeth Sim (44) z waleského mesta Bridgend čelila počas štyroch rokov dvom obrovským tragédiám.

Prvá sa stala v roku 2012. Elizabeth spomína, že sa vracala so svojimi deťmi, Fern a Jakeom, z tanečnej súťaže. Boli neďaleko domu, keď odparkovala auto, aby si skontrolovala SMS správu od manžela. ,,Vedela som, že niečo nie je v poriadku. Bol to Paul a napísal: ,,Nechaj to na policajtov, pretože keď prídeš domov, budeš vdova“,“ spomína na mrazivú správu. Deti nechala vonku a bežala do garáže, kde jej manžel visel obesený. Podarilo sa jej ho zvesiť a zachrániť, nie však nadlho – Paul zopakoval hrozný čin o dva týždne neskôr a tentokrát jeho život vyhasol.

Ako píše Wales Online, po smrti manžela sa jej ozval Matt, ktorý bol kedysi jej prvou láskou zo základnej školy. Kontroloval, či je po tragickej udalosti v poriadku a postupne vnášal do jej života stále viac radosti. Dokonca ju zasvätil do svojej lásky k motorkám a dvojica trávila víkendy na výletoch. Desať mesiacov po zásnubách sa šťastná dvojica z jedného takého vracala. Každý bol na svojej motorke a rozprávali sa vďaka slúchadlám a mikrofónom v helme.

,,Mat vždy chcel, aby som jazdila vpredu. Keď sme sa vracali, bolo veterno, a poprosila som Matta, aby šiel prvý cez zákruty. Keď sme ich prešli a šli po rovine, videla som vojenský nákladiak blížiaci sa na križovatku. Nezastavil, skrížil nám cestu a zmietol Matta,“ opisuje hrôzu, ktorú videla na vlastné oči. Elizabeth zosadla z motorky a bežala na miesto, kde sa vodič nákladiaku snažil Matta oživiť. ,,Videla som vydesený výraz jeho tváre. Zrútila som sa, bolo to príšerné,“ povedala. Matt zomrel po prevoze do nemocnice.

,,Dni po jeho smrti som nezvládala. Nevychádzala som z domu a všetko varenie a upratovanie bolo na mojej dcére. Život bol veľmi temný,“ opísala žena, ktorá snívala, že s Mattom po boku bude mať opäť kompletnú rodinu. Manžel Paul ju kedysi priviedol k behaniu a táto záľuba jej pomáha zaháňať smútok.

Elizabeth, ktorá sa medzi časom stala zdravotnou sestrou, začala behať ultramaratóny. V septembri zabehla 160-kilometrový a výťažok 1000 eur venovala Waleskej leteckej záchrannej službe na pamiatku Matta. Pre ľudí, ktorí čelia v živote tragédiám, má Elizabeth odkaz. ,,Poradila by som im, aby si v temnote našli svoju slnečnicu. Niečo, čo ich bude nútiť otáčať sa za slnkom a nesedieť v temnote,“ povedala silná žena.