Slováci pred barážou s Írskom: Valjent prišiel na zraz v gólovej nálade

Slovenský futbalový obranca Martin Valjent (24) strelil v sobotu svoj premiérový gól v drese Realu Mallorca a dobrú náladu si chce preniesť aj na nasledujúce reprezentačné zápasy.

Štvrtkový semifinálový duel play off o EURO 2020 proti Írsku vnímajú slovenskí futbalisti ako šancu dostať sa opäť na veľký turnaj, káder trénera Pavla Hapala by mal byť oproti septembrovým duelom v Lige národov lepšie pripravený po fyzickej stránke.

Pred mesiacom odohrali Slováci dva zápasy v LN, po domácej prehre 1:3 s Českom remizovali v Izraeli 1:1. Trénerovi Hapalovi však pri nominácii komplikovali situáciu karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, posťažoval sa aj na slabšiu fyzickú pripravenosť svojich zverencov.

"Niektorí chalani vtedy iba začínali prípravu, bolo to netypické. Ale prešiel mesiac, ligy sa rozbehli a teraz by sme mali byť určite lepšie pripravení," povedal na pondelňajšom brífingu v Senci obranca Martin Valjent.

Ten pomohol v sobotu svojmu tímu k domácemu víťazstvu 2:0 nad Tenerife v zápase 4. kola druhej najvyššej španielskej súťaže. V 20. minúte využil pri priamom kope situáciu, že si ho obrancovia súpera nevšímali a osamotený hlavičkoval presne k žrdi. "Ja som dal gól asi po troch rokoch. Navyše sme zvíťazili, čo bolo dôležité."

V pondelok už na ihrisku Národného tréningového centra trénoval aj Róbert Mak, spolu s kapitánom Marekom Hamšíkom priniesli do tímu pozitívnu náladu. "Sú to hráči európskeho formátu a to nielen po futbalovej stránke. Sú to persóny mužstva a cítiť to aj v kabíne. Je to veľké plus pre tento káder," skonštatoval Valjent.

Mak sa do reprezentácie veľmi tešil. Na septembrový zraz ho tréner Pavel Hapal nenominoval, pretože v tom čase nepôsobil v žiadnom klube: "Som veľmi rád, že tu môžem byť. Máme šancu dostať sa na veľký turnaj. Ja som to už zažil, je to veľká motivácia. Verím, že do toho dá každý všetko a že to spolu zvládneme."

Po nedávnom prestupe do Ferencvárosu Budapešť sa karta v prospech Maka obrátila. V nedeľňajšom zápase odohral za "Fradi" svojich prvých 15 minút, keď v 2. polčase vystriedal Myrta Uzuniho. "Teším sa, že som si zahral a verím, že budem hrávať viac. Som dobre pripravený, so spoluhráčmi trénujem už dlhšie."

Slovenský útočník verí, že Slováci majú kvalitu na to, aby doma s Írmi (8. októbra, NFŠ, 20.45) uspeli: "Íri majú dobré mužstvo, všetci hrajú anglickú ligu, bude to náročný futbal. Ale aj my máme kvalitu a ak podáme stopercentný výkon, tak by sme ich mohli zdolať."

Pri súčasnej Makovej minutáži môže tréner Hapal počítať s niekoľkými variantmi. O tom, či nastúpi od začiatku, alebo v pozícii žolíka, 29-ročný útočník nechcel polemizovať: "Toto je v rukách trénera, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ja som sem prišiel a som pripravený. Či odohrám 10 alebo 60 minút, to už nechám na trénerovi."