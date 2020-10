Sekera rozhodol o svojej budúcnosti: Má nový kontrakt v NHL!

Slovenský hokejista Andrej Sekera (34) podpísal s Dallasom Stars novú zmluvu na dva roky v hodnote 3 milióny dolárov. Klub NHL to oznámil v nedeľu.

Tridsaťštyriročný Sekera prišiel do organizácie Stars pred uplynulou sezónou. Odohral 57 zápasov v základnej časti a nazbieral osem bodov (2+6), mal deväť bodov v hodnotení +-. V play off pridal 27 štartov a na ceste do finále bojov o Stanleyho pohár získal jednu asistenciu.

"Andrej odviedol úžasnú prácu a ihneď zmenil náš herný prejav v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Jeho inteligencia a skúsenosti budú určite prínosom pre tím," citoval portál TSN generálneho manažéra Dallasu Jima Nilla.