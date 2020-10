Zlatica Puškárová je ostrieľaná moderátorka a len tak ju niečo nevyvedie z miery. V relácii 2 na 1 však ukázala aj to, že má skvelý zmysel pre humor a v šou sa nechala nahovoriť takmer na čokoľvek. Dokonca aj na návštevu tetovacieho štúdia. A i keď by to na úspešnú blondínku tipoval málokto, aj ona koketovala s myšlienkou tetovania. A nielen to! Dokonca poodhalila, ktorý muž v ich rodine sa už jedným môže popýšiť!