Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande

Slovenskosť má mnoho podôb. Jednou z nich sú potravinárske výrobky hrdo reprezentujúce miesto svojej výroby.

Regióny nám odjakživa poskytovali všetko potrebné na obživu. Podľa toho, akým plodinám sa v nich darilo najviac, aké zvieratá miestni farmári chovali či aké zvyklosti prevládali v kuchyniach, nám regióny stáročia samovoľne budovali ľudové dedičstvo v podobe stravovacích návykov. Pôsobia v nich výrobcovia, ktorí si ctia lokálne remeselné postupy a tradičné receptúry. Dopĺňajú ich mladí producenti, ktorí ponúkajú inovatívne a moderné výrobky žiadané dnešnými generáciami. Obe skupiny svojou prácou šíria chute definujúce miesto, odkiaľ pochádzajú.

Napriek nenapodobiteľným chutiam stráženým výrobnými tajomstvami je mnoho miestnych výrobcov neobjavených. Často za to môže obmedzená kapacita výroby, ktorá bráni ich začleneniu do sortimentu obchodných reťazcov. Kaufland sa to pred 4 rokmi rozhodol zmeniť a predstavil projekt podpory lokálnych dodávateľov. Svoj sortiment tak obohacuje o špecifické domáce produkty zo všetkých zákutí Slovenska, čím podporuje nielen výrobcov, ale aj slovenskú ekonomiku.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

Chuťovka z Liptova

Unikátnym produktom sú Liptovské droby, ktoré vyrába Liptovská potravinárska spoločnosť. Kým región Liptov pozná azda celé Slovensko, význam pomenovania droby ovláda málokto. „Liptovské droby sú špecifickým druhom jaternice, ktorý sa namiesto mäsa plní zemiakovou zmesou. Tá je výborne ochutená, takže mäso vám v nej chýbať nebude,“ vysvetľuje majiteľ spoločnosti Richard Makovický.

Pôvod drobov je v časoch, keď si chudobnejšia časť obyvateľstva Liptova nemohla dovoliť mäsové jaternice. Mäsovú zložku Liptovčania nahradili zemiakmi ochutenými rovnakými prísadami – cibuľou, cesnakom, majoránom a korením. Vôňu a chuť mäsa nahradili bravčovou slaninou a masťou.

„Zakladáme si na tom, aby boli suroviny, ktoré používame, lokálne a spracovávame zemiaky výhradne od slovenských dodávateľov. Spolupracujeme napríklad so šikovnými zemiakarmi z družstiev na Liptove a Turci. To, čo však robí Liptovské droby jedinečnými, je ich receptúra, ktorú si odovzdávame z generácie na generáciu,“ pokračuje Richard Makovický. Liptovské droby začali vo firme vyrábať, aby tento lokálny produkt s dlhou tradíciou ostal na trhu aj dnes a v čo najlepšej kvalite. Vyrábajú ich len ako doplnok produkcie, primárne sa firma špecializuje na výrobu čistených, v pare predvarených zemiakov a zemiakových výrobkov.

„Sme veľmi radi, že sú naše výrobky súčasťou ponuky reťazca Kaufland. Okrem Liptovských drobov máme od zákazníkov výbornú odozvu aj na naše v pare predvarené zemiaky či čerstvú zmes na prípravu zemiakových placiek a halušiek, s ktorou ich príprava trvá ani nie desať minút,“ pochvaľuje si doterajšiu spoluprácu s Kauflandom Richard Makovický.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

Chute, ktoré si nosíme v srdci

Projekt Z našich regiónov prináša do obchodného reťazca pestrú ponuku jedinečných výrobkov. Niektoré sú regionálne špecifické ako práve Liptovské droby, tatranská minerálka vyvierajúca pod Slavkovským štítom, kúpeľné oblátky či syrové nite. Iné produkty zas poznáme na celom Slovensku, aj keď všade chutia trochu inak: cestoviny, mliečne výrobky, pečivo alebo ručne robené parené buchty a knedle ako od starých rodičov. Miestni výrobcovia vás však nesklamú ani vtedy, keď vás v kuchyni bavia skôr aktuálne chute. Na raňajky vám ponúkajú chrumkavé müsli, sýte müsli tyčinky, ovsené aj pohánkové kaše a na spríjemnenie popoludňajšieho oddychu zas skvelé remeselné limonády či remeselné pivá.

Sortiment Z našich regiónov nájdete v predajniach Kauflandu v špeciálnych regáloch označených hnedým srdiečkom. Toto logo označuje výrobky, ktoré priamo do predajne pricestovali z okruhu maximálne 60 km. Pochádzajú od lokálnych dodávateľov, ktorí na ich výrobu z veľkej časti využívajú regionálne suroviny.

Dovoľte aj vy svojim výrobkom, nech svojou kvalitou a jedinečnosťou reprezentujú vaše mesto či región na pultoch obchodného reťazca Kaufland. Viac informácií o tom, ako sa pridať k 81 lokálnym dodávateľom reťazca, nájdete na webstránke spoločnosti.