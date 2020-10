Obvinený starosta Kusý strávil za mrežami 3 noci: V cele som sa cítil nesmierne osamelo, plánuje odstúpiť z funkcie?

Už je vonku. Starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého (44) vo štvrtok zadržala bratislavská kriminálka pre obvinenie z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Kusý nám potvrdil, že ide o tieto tri developerské aktivity: megaprojekt Juraja Širokého na Račianskej ulici, Jaskov rad a Vlárska ulica. V cele predbežného zadržania strávil tri noci. V nedeľu okolo jednej popoludní ho sudca pre prípravné konanie prepustil na slobodu.

Prokurátor sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal a o ďalšom osude starostu bude rozhodovať odvolací Krajský súd v piatok. Všetky povinnosti zaňho dočasne prevzal vicestarosta Stanislav Winkler. Rudolf Kusý pre Nový Čas prehovoril o obvineniach, pobyte za mrežami, aj o tom, či má strach.

Čo si myslíte o postupe polície? Bolo podľa vás zadržanie nevyhnutné?

Ako starosta som čelil viacerým nezmyselným anonymným oznámeniam a vždy, keď ma vyšetrovateľ zavolal, prišiel som. Ak niekto potreboval z toho tentoraz robiť kovbojku, človek sa musí zamyslieť, prečo a pre koho to robí. Ak by sa ma niekto snažil zastrašiť, asi by to neurobil inak.

Domnievate si, že ide o sprisahanie nespokojných developerov?

Skúsme sa opýtať, prečo teraz? Budem veľmi podozrievavý, ak si budem myslieť, že tu vidím súvis s dvoma 19-poschodovými vežiakmi pána Širokého, ktoré som zamietol? Už úsmevne vyznieva to, že vyšetrovateľovi prekáža, že som pána Širokého v súkromnom statuse označil za oligarchu. Na internete je slovné spojenie „oligarcha Široký“ viac ako 65-tisíckrát. Bude vyšetrovateľ aktívne riešiť aj tieto prípady?

Mali ste indície, že vás niekto preveruje?

Ako starostovi sa mi každú chvíľu nejaký developer vyhráža prokurátorom. V poslednom čase som nezachytil nič, čo by sa vymykalo obvyklému folklóru.

Niektorí poslanci sa vyjadrili, že z vášho prípadu nie sú prekvapení. Pár z nich dlhodobo kritizuje rozhodnutia stavebného úradu v Novom Meste. Ako vnímate ich vyjadrenia?

Politické ambície niektorých poslancov a ich túžba po moci sú všeobecne známe. Preto chápem, že v čase, keď nevedeli, o čo ide, hovorili, že ich to celé neprekvapuje. Som však ľudsky sklamaný, že sa tešia ešte aj z toho, keď ma prokuratúra šikanuje za to, že som sa zastal ľudí proti developerom. O to viac, že na našej strane bol aj územný plán a zákon.

Čím sú výnimočné tieto projekty, že vás za ne obvinili?

Ide o megaprojekt oligarchu Širokého na Račianskej ulici, ktorý je v rozpore s územným plánom mesta. Dva projekty sú na Kramároch, kde už každé ďalšie zahusťovanie bytovkami ide proti ľuďom, proti charakteru Kramárov, zhoršuje dopravnú situáciu, pričom som presvedčený, že sú tiež v rozpore s územným plánom.

Máte strach?

Keď som bol v malej suterénnej cele, bez slnka, bez toho, aby som vedel, čo sa deje vonku, cítil som sa neuveriteľne osamelý. Myslím, že aj toto chceli dosiahnuť. Keď som sa dostal na slobodu a videl som tú neuveriteľnú podporu zo strany ľudí, rozhodne strach necítim. Práve naopak.

Ovplyvní táto situácia vašu politickú kariéru? Uvažujete aj nad odstúpením z funkcie starostu?

Určite by som tým viacerých developerom urobil radosť, a vnímam to ako cieľ nadštandardnej aktivity pána prokurátora. Nemám však vo zvyku utekať od rozrobenej práce.