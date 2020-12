Bohatý Mojmírovčan dal postaviť palác, ktorý dnes slúži Čaputovej: Honosné stavby grófa Grasalkoviča

Môžeme byť na neho pyšní. Skutočnosť, že budovu, v ktorej sídlia naši prezidenti, dal postaviť v roku 1760 gróf Anton Grasalkovič, je všeobecne známa.

Veľa Slovákov ale možno nevie, že tento slávny a bohatý muž pochádzal z Mojmíroviec neďaleko Nitry. S jeho menom sú však spojené i ďalšie krásne budovy postavené v bývalej Rakúsko-uhorskej monarchii.

Anton Grasalkovič sa narodil 6. marca 1694 v Mojmírovciach v pomerne skromnej rodine. Otec Ján bol chudobným zemanom, hospodárskym správcom hradu a panstva v Beckove. Anton študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre právo a po zložení advokátskych skúšok pracoval na kráľovskom súde v Budíne. Okrem iného zastával aj vysoké kráľovské funkcie.

„Jeho rod pochádzal z Chorvátska. Na Slovensko sa presťahovali v polovici 17. storočia. Bol to práve Grasalkovič, kto urobil veľmi veľa pre to, aby Máriu Teréziu uhorský snem prijal za kráľovnú. Za to sa tešil jej veľkej obľube a priazni, ktorú mu prejavovala do konca života,“ prezradil o slávnom rodákovi riaditeľ kaštieľa v Mojmírovciach Štefan Bugár. Zrejme i preto hviezda Antona Grasalkoviča na cisárskom dvore svietila stále jagavejšie.

Strážil korunovačné klenoty

Grasalkovič urobil závratnú kariéru. Od roku 1731 robil radcu na kráľovskom dvore, o rok neskôr bol povýšený za baróna. V roku 1743 ho vymenovali do grófskeho stavu. „V roku 1751 sa stal dokonca osobným strážcom uhorských korunovačných klenotov. Tento veľmi vzdelaný muž bol aj znalcom uhorského práva, národného hospodárstva a ako dobrý organizátor sa zaslúžil o vyzbrojovanie a zásobovanie armády.

A aby toho nebolo málo, aktívne pomáhal pri problémoch so zahraničným obchodom, s vyberaním cla, ba riešil aj posilňovanie uhorskej meny,“ vraví riaditeľ kaštieľa. „Pod jeho vedením dokonca vzrástli kráľovské výnosy,“ hrdo pridáva Štefan Bugár.

Financoval prestavbu hradu

Z grófa Antona Grasalkoviča sa postupne stal veľmi bohatý muž. Vlastnil na dnešnom území Slovenska niekoľko obcí a v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie dal postaviť viacero krásnych stavieb. „Tou najznámejšou je určite palác v Bratislave, ktorý aj nesie jeho meno. Krásny je však i kráľovský zámok v maďarskom Gödöllő, ktorý si obľúbila už spomínaná cisárovná Sissi. Zrejme len málokto vie, že sa tiež podieľal na barokovej prestavbe Bratislavského hradu a financoval výstavbu dnes už neexistujúceho zámku v Komjaticiach,“ pridáva riaditeľ mojmírovského kaštieľa. Grasalkovič ale finančne podporil aj výstavbu piaristického kostola v Nitre, dal postaviť zámok v maďarskom Hatvane a tiež kláštor v Máriabesnyő, kde ho po smrti i pochovali. Zomrel 1. decembra 1771 v maďarskom Csömöri.

Najznámejšie stavby Antona Grasalkoviča:

Grasalkovičov palác alebo Prezidentský palác

Je osovo symetrická rokoková budova projektovaná pravdepodobne F. A Hillebrandom. Gróf Grasalkovič ju dal postaviť v roku 1760. Jej súčasťou je rozsiahla záhrada upravená vo francúzskom štýle. Zaujímavosťou je, že v paláci koncertoval aj hudobný skladateľ Joseph Haydn. V 40. rokoch 20. storočia ho upravili podľa návrhu Emila Belluša na sídlo prezidenta prvej Slovenskej republiky a od roku 1996 v nej majú svoje sídlo prezidenti Slovenskej republiky.