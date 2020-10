Exmarkizáčka Šimkovičová sa strápnila ako nikdy predtým: Martina, prečítaj si, čo si o tebe myslí infektológ!

Bývalá markizáčka a expolitička Martina Šimkovičová (49) je známa tým, že svoje často svojské a uletené názory otvorene šíri medzi ľudí.

Aj po tom, čo jej nevyšla kariéra a z politiky napokon odišla, naďalej hlási svoje názory a presvedčenia prostredníctvom sociálnej siete. Tentoraz zabŕdla do témy, ktorá trápi celý svet. Blondínka najnovšie začala, zdá sa, spochybňovať rýchlo sa šíriaci koronavírus i napriek tomu, že na Slovensku si už vyžiadal desiatky obetí. Martina ho dokonca označila za záhadu, ktorú vraj vôbec nechápe.

Svetom sa šíri nebezpečný koronavírus a Slovensko každodenne hlási stovky nových prípadov nakazených. Hoci je momentálna situácia naozaj vážna, vždy sa nájdu ľudia, ktorí jej závažnosť zľahčujú. Po tom, čo Ibi Maiga pred pár dňami šokoval vyjadrením, že koronavírus neexistuje, prišla s pochybnosťami aj bývalá markizáčka a expolitička Martina Šimkovičová.

V sobotu podvečer totiž televízia Markíza informovala o tom, že na svadbe v Bardejove sa vyskytlo až 70 ľudí, ktorým lekári potvrdili pozitívne testy na COVID-19. To bývalú poslankyňu Národnej rady nenechalo chladnou a okamžite sa rozhodla vyjadriť svoj názor v komentári. „Zvláštne, že na svadbe, kde bol Matovič a všetci bez rúšok a s úsmevom, sa nikto nenakazil,“ napísala Šimkovičová.

Nedôveruje číslam

Šimkovičová si stojí za svojím názorom aj napriek tomu, že na nebezpečný koronavírus už na celom svete zomrelo vyše milióna ľudí. A hoci sa situácia každým dňom i u nás zhoršuje, Martina tomu, zdá sa, neverí. Vysoké čísla, ktoré hovoria o nakazených pacientoch, sú pre ňu zvláštne z toho dôvodu, že sa prejavujú nepravidelne. Podľa nej je divné, že na svadbe v Bardejove ochoreli až desiatky ľudí, a na spomínanej svadbe Jany Cigánikovej, či na tej, kde sa predseda vlády Igor Matovič fotil bez rúška, nebol ani jeden nakazený.

„Tuším aj Cigániková mala svadbu a bez handier na ksichte,“ dodala, čím narážala na to, že aj napriek tomu, že sa hostia nechránili rúškami, sú v poriadku. „To je záhada ten COVID jeden,“ ukončila Martina. Infektológ Pavol Jarčuška má na to jasné vysvetlenie: „Keď na svadbu nepríde nikto pozitívny, tak, samozrejme, sa infekcia nemá ako šíriť ďalej. Každý, kto je mienkotvorný, by mal pracovať s jasne overiteľnými dátami a len s tým, čo bolo vedecky dokázané,“ vraví odborník.

Psychologička Zlatica Bartíková: Sú veci, ktoré platia pre každého

- Vždy je to o tom, že ak sú nejaké pravidlá, aby ich každý dodržiaval. Keď človek nemá problém s vnútornou slobodou, tak tie pravidlá dodržiava. Samozrejme, o to viac sa poukazuje na to, ak je to niekto známy. Sú isté veci, ktoré platia pre každého, či už je to politika, alebo obyčajný človek a nemali by sa porušovať ako v porekadle - vodu káže, víno pije. Vždy je to navádzajúce na to, že ak niekto známy nedodržiava pravidlá, tak ich nemusia dodržiavať ani ostatní ľudia.