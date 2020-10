Smrť Tomáša je záhadou aj po 10 rokoch: Čo stálo talentovaného hudobníka († 25) život?

Spomínajú na neho len v tom najlepšom. Pred desiatimi rokmi za záhadných okolností zomrel talentovaný spevák a výtvarník Tomáš dAsK Bobovčák († 25).

Mladého umelca našli doráňaného pri bytovke po páde z veľkej výšky na bardejovskom sídlisku Vinbarg. Skonal o 10 dní neskôr v bardejovskej nemocnici. Doteraz nikto neobjasnil, ako k jeho pádu došlo...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tomáš bol lídrom skupiny Bridgeheads. „Založil ju v rokoch 2000 - 2001. Hralo sa v garáži, na lúke aj v pivnici. Boli sme menšia komunita domácich bardejovských kapiel, čo vytváralo skvelé prostredie pre umelecký rast,” prezradil Tomášov brat Jozef (33). Spolu s tretím bratom Michalom (31) majú na Tomáša množstvo spomienok.

„Bol to veľmi nadaný, všestranný umelec. Hudbu videl v obrazoch a obrazy v hudbe,” pripomína Jozef, ktorý si spomína na množstvo koncertov. „Bolo to celé Slovensko a Čechy, vlastne skoro celá stredná Európa. Radi si spomíname na živé hranie, život v Londýne, cestovanie... Bola to taká pekelná jazda,” opísal Jozef. Skupina Bridgeheads, ktorej motorom bol práve Tomáš, je už minulosťou.

„Po bratovej smrti sme sa rozhodli aktívne v hudbe nepôsobiť,” pripomína Jozef, ktorý vysvetľuje, prečo boli pesničky aj obrazy, ktoré Tomáš tvoril, temné. „Zobrazovali skutočnosti v ľudských životoch, ktoré sú často veľmi temné,” vysvetlil. Tomáš spadol z 5. medziposchodia bytovky pred desiatimi rokmi. Jozef vylučuje, že by si vzal život sám. „Nikto nám doteraz nedal žiadne vysvetlenie, prečo a ako k pádu došlo,” uzavrel Bardejovčan.

Nejasné okolnosti

Polícia nevysvetlila, čo sa v osudný deň stalo a ani to, čo bolo príčinou pádu. Prípadom sa nezaoberala dlho. „Trestné stíhanie bolo dňa 11. 11. 2010 zastavené,” informoval prešovský krajský policajný hovorca, Igor Pavlík.