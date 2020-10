Škandál so stávkami na Roland Garros! Polícia vyšetruje podozrivý zápas ženskej štvorhry

Fámy o manipulácii sa objavili krátko po inkriminovanom zápase grandslamového Roland Garros.

No až o tri dni neskôr boli potvrdené. Nemecký portál welt.de priniesol ako prvý informáciu, že polícia vyšetruje podozrivý duel ženskej štvorhry. Opiera sa pritom o záznam duelu rumunského páru Patricia Maria Tigová - Andrea Mituová s rusko-americkou dvojicou Yana Siziková - Madison Brenglová, ktorý miestami pripomínal grotesku.

Ide konkrétne o piatu hru v druhom sete! Ruska Siziková urobila v krátkom čase dve dvojchyby, keď zjavne podávala priamo do siete, len aby nezískali ďalší bod. Z postupu sa tešili Rumunky po dvojsetovej výhre 7: 6, 6: 4.

Nemecký portál dostal impulz od ľudí, ktorí sa zaoberajú podozrivými stávkami. Podľa jeho zdroja bola minimálne jedna z hráčok zapojená do podvodu a v hre bolo údajne niekoľko stotisíc eur. Do vyšetrovania sa zapojila aj Jednotka tenisovej integrity (TIU), ktorú tvoria zástupcovia Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), Asociácie tenisových profesionálov (ATP), Ženskej tenisovej asociácie (WTA) a grandslamoví šéfovia, a ktorá sa zaoberá stávkovými podvodmi, no zatiaľ nechcela prípad komentovať. Impulz vyšiel od monitorovacej spoločnosti Sportradar, ktorá sleduje trh stávok pre obe tenisové asociácie, no k prípadu sa tiež nechcela vyjadrovať.

Odborníci na tenis tvrdia, že za to môže koronavírusová doba aPre welt.de Sergio D’Orsi z európskeho policajného orgánu Europol povedal, že v žiadnom inom športe nie sú podvody také masívne ako v tenise, lebo jednoduchšie sa manipuluje v individuálnom športe.Výsledky

DVOJHRA

ženy- osemfinále: Trevisanová - Bertensová 6:4, 6:4, Swiateková - Halepová 6:1, 6:2, Podoroská - Krejčíková 2:6, 6:2, 6:3, Svitolinová - Garciová 6:1, 6:3

muži- 3. kolo: Djokovič - Galán 6:0, 6:3, 6:2, Chačanov - Garin 6:2, 3:6, 6:4, 6:2 a osemfinále: Nadal - Korda 6:1, 6:1, 6:2, Sinner - A. Zverev 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

ŠTVORHRA

muži: Nielsen, Puetz - Dodig, POLÁŠEK 7:5, 5:7, 6:5, Cabal, Farah - Melzer, Roger-Vaselin 4:6, 7:6, 7:6

ženy: Guarachiová, Krawczyková - Strýcová, Sie Šu-wej 6:4, 7:5