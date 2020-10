Nakazeného Trumpa previezol do nemocnice vrtuľník: Jediné gesto miesto odpovede na otázky novinárov

Amerického prezidenta Donalda Trumpa (74) previezli do nemocnice necelých 24 hodín po pozitívnom teste na COVID-19. Dostal liek remdesivir, no kyslíkovú podporu si zatiaľ jeho stav nevyžaduje. Hlava štátu sa vraj cíti dobre a má len mierne príznaky.

Ako prvej zistili nový koronavírus Trumpovej poradkyni Hope Hicks. Následne sa dali otestovať aj prezident a jeho manželka Melania. V piatok oznámili, že sú obaja nakazení. „Okamžite začíname našu karanténu a liečebný proces. Dostaneme sa z toho spolu,“ napísal prezident na twitteri. O mesiac sa pritom v USA konajú prezidentské voľby, pre ktoré mal v najbližších dňoch plne nabitý pracovný program. Všetko však musel zrušiť. Ešte v utorok sa v predvolebnej debate smial svojmu súperovi Joeovi Bidenovi za to, že nosí rúško takmer všade. Bidenovi vyšiel test negatívne, no vyše desiatim účastníkom debaty, bohužiaľ, nie.

Trumpa previezli z Bieleho domu do vojenského zdravotníckeho zariadenia Walter Reed Army Medical Center, kde má špeciálny apartmán, v ktorom bude naďalej pokračovať vo vykonávaní funkcie hlavy štátu. Do vrtuľníka Marine One dokráčal sám, pričom na tvári mal rúško. Na otázky novinárom neodpovedal. Len okolo nich prešiel a zamával im. Pravdepodobne strávi v nemocnici niekoľko dní.

Prezident dostal už pred prevozom experimentálny liek vyvinutý farmaceutickou spoločnosťou Regeneron. V nemocnici mu následne podali remdesivir. „Tím expertov vyhodnocuje jeho zdravotný stav a spoločne vydáme odporúčania pre prezidenta a prvú dámu ohľadom ďalších krokov,“ povedal jeho lekár Sean Conley s tým, že kyslíkovú podporu zatiaľ nepotrebuje. „Mám sa dobre, myslím! Ďakujem všetkým. S láskou!,“ napísal v sobotu ráno Trump, ktorému dávajú ešte aj zinok, vitamín D, aspirín, famotidín a melatonín. Pobyt v nemocnici má byť len preventívnym opatrením.