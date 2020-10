Cukrovkárka Haasová si hyperbarickú komoru nevie vynachváliť: Zážitok, ktorý by nezvládol každý

Nevie si to vynachváliť! Herečka Zuzana Haasová (39) robí po celý život osvetu o cukrovke, ktorú jej už v útlom detstve diagnostikovali. Umelkyňa nenecháva nič na náhodu, a preto využíva všetky možnosti, ktoré jej pri udržiavaní dobrého zdravotného stavu pomáhajú.

Haasová navštevuje hyperbarickú komoru. „Je ozaj zázračnica. Pán Galovič mi veľmi kvetnato porozprával, ako to celé funguje, keď ste v komore. Suchý ponor do hĺbky je cca ako keď sa pozriete zo 4. poschodia dolu,“ opísala zážitok herečka a pokračovala: „No potápačov šupne ešte hlbšie, do 50 m a potom vám tento pán Galovič pustí do masky kyslík, ktorý sa vďaka pretlaku dostáva úplne všade a obnovuje bunky napríklad po chemoterapii, pri cukrovke, po infarktoch, po operáciách či zápaloch a amputáciách, hojí rany.“ Vyzerá to tak, že sympatická umelkyňa je s účinkom komory nadmieru spokojná.