Je zapísaný do histórie športu: Stisk storočia inicioval Slovák

Bejzbal je síce stále americkým športom, ale má jednu legendu, ktorá sa vždy hlásila k slovenským koreňom. V týchto dňoch uplynulo šesť rokov od smrti legendárneho hráča Georgea Shubu († 89), ktorý sa preslávil stiskom storočia.

Presnejšie tým, že 18. apríla 1946 v New Yorku podal ruku černošskému spoluhráčovi Jackiemu Robinsonovi. Stisk storočia, ako tento počin nazvali americké médiá, je zapísaný do histórie najprestížnejšej bejzbalovej súťaže na svete Major League baseball (MLB).

„Nezáležalo mi na farbe jeho pleti. Bol naším najlepším hráčom a pomohol nám vyhrať,“ vysvetľoval mnohokrát svoj počin aj s vysvetlením, že bol k tomu vedený z domu. „Vyrastal som vo štvrti, kde vedľa seba žili Taliani, Nemci, Chorváti, Maďari i Slováci. A rodičia mi vštepovali, aby som rešpektoval druhých bez ohľadu na pôvod, náboženstvo či farbu pleti,“ dodával George Shuba, ktorý sa narodil ako najmladší z desiatich detí slovenským imigrantom v Youngstowne. Jeho rodičia emigrovali niekde z okolia Spišskej Novej Vsi, ako sám priznal, nikdy jeho športové aktivity veľmi nepodporovali. Otec vraj chcel mať z neho mlynára.

Sexi golfistka valcuje internet: Keď uvidíte jej fotky, pochopíte prečo

Prvý interracial handshake v histórii severoamerického bejzbalu, ale aj stisk storočia predviedli v drese Brooklynu Dodgers, kde spolu strávili sedem sezón a v roku 1955 triumfovali vo finále Svetovej série.

Shuba, ktorému fanúšikovia inak ako Shotgun (Guľovnica) nehovorili, a to preto, že jeho odpaly lietali pozdĺž čiary nízko nad zemou. O tom, ako sa dostal k tomuto športu, vo svojom životopise napísal: „Väčšina detí z okolia hrávala bejzbal. Takmer celé leto. Ihrisko Borts Field bolo iba kúsok od našej štvrte, takže rodičia vždy vedeli, kde nás majú hľadať, ak sa práve nemotáme okolo domu.“ V sedemnástich podpísal profesionálny kontrakt s tímom Brooklyn Dodgers, premiéru v MLB si odkrútil 2. júla 1948, v drese Dodgers najviac žiaril v roku 1952 a o tri roky neskôr skončil pre problémy s kolenom.

Zaucho od mníšky

To mu vraj zachránilo život! V cirkevnej škole dostal od mníšky zaucho, po ktorom mu praskol bubienok. Takmer ohluchol, a preto sa vďaka tomu vyhol vojenskej službe a aj druhej svetovej vojne. „Inak by som teraz možno ležal zakopaný niekde v Nemecku,“ spomínal vo svojej knihe George Shuba, ktorý so svojím synom Mikom založil nadáciu na podporu sluchovo postihnutých detí.

HIstorickýmoment: Je zvečnený na tejto fotografii. Podanie rúk belocha a černocha sa udialo18. apríla 1946.

spomienky: Všetko, čo s bejzbalom hráč so slovenskými koreňmi zažil, zvečnil v životopisnej knihe.

Tri mesiace: Toľko chýbalo Georgeovi Shubovi k okrúhlej deväťdesiatke, keď zomrel.