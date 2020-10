Chlapček musel bojovať o život po hre so škrečkom: Lekári odhalili zriedkavú diagnózu až po 2 mesiacoch

Desaťročný Jack Sage musel bojovať o život po tom, čo dostal vzácnu formu zápalu pľúc.

Chlapcovi sa z ničoho nič objavila vyrážka a začal ťažko dýchať.

Bol prevezený do nemocnice, kde si lekári pôvodne mysleli, že môže mať leukémiu. Vykonali sériu testov, ale túto možnosť nakoniec vylúčili. Strávil ďalších 60 nocí v nemocnici, až kým biopsia nepreukázala eozinofilný zápal pľúc.

Najpravdepodobnejšou príčinou Jackovho stavu bola alergická reakcia na škrečka Tanga, ktorý patrí jeho 12-ročnej sestre Evie. „Bolo to strašné obdobie. Nevedieť, čo sa deje počas tak dlhého obdobia, bolo neuveriteľne ťažké. Našťastie lekári vylúčili leukémiu a nakoniec mu diagnostikovali extrémne zriedkavý stav nazývaný eozinofilná pneumónia, ktorý sa lieči silnými steroidmi," uviedla chlapcova mama Suzie pre The Sun.

„Bolo nám povedané, že to mohol spôsobiť škrečok Tango, ktorého jeho sestra Evie zbožňovala. Časovo to sedelo, ale nemôžeme si byť istí. Tento stav je veľmi zriedkavý. Jedinou ďalšou osobou, ktorá mala podobnú alergickú reakciu, bol hasič, ktorý vdýchol prach," vysvetľuje Suzie.

Jack bojoval s dýchacími problémami posledné dva roky, ale vlani v októbri sa jeho stav zhoršil a bol prijatý do nemocnice. Po Novom roku sa Jack po úplnom zotavení vrátil domov a prvýkrát stretol nového chlpatého miláčika. Len niekoľko dní potom, ako sa hral s Tangom, sa však Jackov stav rapídne zhoršil a bol prevezený späť do nemocnice. Absolvoval sériu testov, ktoré potvrdili zápal pľúc. „Boli sme ohromení, keď sme zistili, že jeho stav mohol spôsobiť Tango. Škrečky sme už mali predtým a Jack trpel problémami s dýchaním, ale nikdy sme si to nespájali. Veľmi krátko po tom, čo sa Jack vrátil domov a hral sa s Tangom, sa začal znovu cítiť zle. Hneď ako sme zistili, že príčinou bol pravdepodobne Tango, umiestnili sme ho do samostatnej miestnosti,“ uvádza chlapčekova matka.

Jacka nakoniec prepustili z nemocnice 23. augusta, dva dni pred jeho narodeninami. Stále sa zotavuje doma, ale dúfa, že sa do pol roka vráti na základnú školu. Jack sa chce poďakovať zdravotníckemu personálu, ktorý sa o neho staral, a dúfa, že získa peniaze na nákup hračiek a maškŕt pre deti liečené v nemocnici v meste Addenbrooke.

"Je mi ľuto, že už sa nemôžem hrať s Tangom. Pamätám si, ako som mal bolestivú vyrážku a ťažkosti s dýchaním. Bolo to dosť strašidelné, ale som rád, že je po všetkom. Chýbajú mi škrečky, ale teraz máme rybky," uviedol chlapček. "Bol silný a dal nám energiu sa cez to dostať. To nás ako rodinu zblížilo," dodala Suzie.