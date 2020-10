Saganov boj na Gire začína: Zabudnite na zelený dres, v hre je cyklámenová

Vždy to bol jeho sen. Prvá účasť Petra Sagana (30) na Giro d’Italia (3. - 25. 10.) sa od soboty stane skutočnosťou.

Okrem Sagana v tíme Bora figurujú aj Rakúšania Patrick Konrad a Patrick Gamper, Taliani Cesare Benedetti a Matteo Fabbro a až traja Poliaci - Rafal Majka, Maciej Bodnar a Pawel Poljanski.

Peter Sagan patrí jednoznačne medzi šesť adeptov na cyklámenový dres určený pre víťaza bodovacej súťaže na talianskych cestách. Jeho najväčšími súpermi by mali byť Francúz Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Kolumbijčania Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a Álvaro Hodeg (Deceuninck - Quick Step), Austrálčan Michael Matthews (Sunweb), Talian Elia Viviani (Cofidis). Už počas najslávnejších pretekov sveta Tour de France sa začali objavovať špekulácie, že trojnásobný majster sveta sa počas Tour šetril a v zásade celé preteky bral len ako prípravu na Giro. Bývalý pretekár Peter Velits pre Nový Čas túto teóriu vyvrátil.

„Ak by sa chcel naozaj primárne sústrediť len na Giro, tak by si zrejme vybral na prípravu iné preteky ako Tour de France. Lenže tím ho povolal na Tour z nejakého dôvodu. Tour bola, je a vždy bude v cyklistickom svete to najdôležitejšie. Obzvlášť v takej sezóne, akou je táto, ktorá v podstate ani neexistovala. Peter chcel na Tour spraviť určite skvelý výsledok, v špurtoch sa naozaj snažil zo všetkých síl. Keby sa nesnažil, tak by sme to na ňom videli,“ myslí si Velits. Samotný Sagan sa na Giro teší už niekoľko rokov. „Vždy bolo mojím snom tu štartovať. Teraz je to realita, dúfam, že ľudia doma mi budú fandiť,“ povedal Sagan.