Daniela Nízlová po lete strávenom na Slovensku: Dlhá cesta autom do Neapola

Známa slovenská speváčka Daniela Nízlová (34) sa v piatok po troch mesiacoch na Slovensku rozhodla opäť odísť do slnečného Neapola.

Ten sa stal totiž jej novým domovom ešte vo februári, keď sa brunetka aj s dcérkou Lindou (9 mes.) presťahovala za úspešným futbalistom Stanom Lobotkom (25). Po tom, čo si urobila dlhé prázdniny u rodičov v Hronskom Beňadiku, teraz si bude zase nažívať v luxusnej talianskej vile. Do nej sa však tentoraz nedopravila súkromným lietadlom, ale autom.

Trúfla si na dlhú cestu. Aj napriek tomu, že Nízlová už býva s rodinkou v talianskom Neapole, leto strávila v rodnej krajine. K rodičom do Hronského Beňadiku pricestovala ešte začiatkom júla, keď stihla aj zber hrozna. Okrem toho sa však na Slovensku radovala aj z veľkej udalosti, ktorú tu zažila. V auguste s tými najbližšími Daniela totiž pokrstila dcérku Lindu v dedinskom kostolíku, kde zažila krst aj ona sama. A len pred pár dňami si odskočila aj s kamarátkami a sestrou Veronikou do anglického Oxfordu na výstavu áut.

A tak, ako sa skončilo aj leto, tak aj Daniela sa rozhodla svoje prázdniny napokon ukončiť. Novému Času sa podarilo zistiť, že známa brunetka si včera pobalila svoje kufre a opäť sa vrátila k futbalistovi do Talianska. Tentoraz však pre ňu súkromné lietadlo do Bratislavy neprišlo. Na ceste do Neapola totiž strávila až dlhých 15 hodín. „Daniela odcestovala s Lindou a svojím otcom autom. Takto sa môžu striedať aj pri šoférovaní,“ dozvedeli sme sa zo zdroja blízkeho speváčke.

Tá sa ešte krátko pred cestou zúčastnila spoločenskej udalosti prestížnej módnej značky, kam prišla podporiť kampaň „Ružový október“, ktorá upozorňuje na rakovinu prsníkov a predajom produktov prispieva na boj proti tejto pliage. Daniela prišla s mamou a dcérkou a rozdávala úsmevy na všetky strany. Pred cestou to tak bola posledná akcia, ktorej sa mladá mamička aj kvôli opatreniam na Slovensku zúčastnila.