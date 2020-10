Slobodná mamička Balúchová mala na krku exekúcie: Trpké priznanie o finančných problémoch

Sympatickú blondínku Barboru Balúchovú (32) si fanúšikovia pamätajú z druhého ročníka speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, ale aj z talkshow Petra Marcina Neskoro večer.

Okrem speváckej kariéry si ju však verejnosť spája aj s podnikateľom Borisom Kollárom (55), s ktorým má takmer štvorročného synčeka Alexandra.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Máme za sebou mesiace v ústraní. Boli ste so synčekom sami, alebo ste mali niekoho k ruke, kto by vám pomohol?

Môj syn bude mať v januári štyri roky, už je to veľký chlap. Najprv sme boli vyslovene doma. Čakali sme, čo sa bude diať. Vychovávam ho v prírode, nie je to také klasické „nákupnocentrové“ dieťatko, ktoré sedí pri mne na kávičke. Prvé tri týždne boli ťažké, lebo keď je dieťa stále v pohybe a naraz ho zamknete doma, tak máte pocit, že je z bytu telocvičňa. Ale ja som zvyknutá na samotu, všetky nové veci sa učím osamote. Tak to bolo aj po pôrode. Keďže som rodila cisárskym rezom, prvé dva týždne som bola u rodičov a pomáhali mi. Potom som si povedala, že ja na toto celé musím prísť sama. Samozrejme, na víkendy ku nim chodíme, ale môj syn je úplný parťák, takže až na ten bordel v byte sme to prežili zdraví a v šťastí.

Minulý rok ste mali na krku dlžoby, ktoré vyústili do exekúcií. Máte to už vyriešené?

To je už uzavreté. Bol to taký výkričník. Nikdy v živote sa mi nič podobné nestalo. Asi som sa potrebovala poučiť. Tí, čo ma poznajú, vedia, že pomôžem, kde sa dá, aj kde sa nedá. Na to som doplatila, ale človek sa učí z vlastných chýb. Určite som na tom celom mala podiel aj ja, ale pre mňa bol v tom čase prioritou syn. Hoci niektoré veci možno nemuseli zájsť až tak ďaleko. Už si dávam lepší pozor na výber svojich kamarátov. Okolo seba som si nechala pár najbližších ľudí. Hlavne preto, že otcom môjho dieťaťa je ten, kto je, tak si dávam naozaj veľmi veľký pozor. Lebo za tú dobu, čo je malý na svete, sa chcel so mnou priateliť všelikto a nakoniec sa ukázalo, že len niečo potrebovali.