Balúchová bez obalu o výchove dieťaťa s Kollárom: Príde čas, keď sa ťa náš syn opýta, prečo...

Sympatickú blondínku Barboru Balúchovú (32) si fanúšikovia pamätajú z druhého ročníka speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, ale aj z talkshow Petra Marcina Neskoro večer.

Okrem speváckej kariéry si ju však verejnosť spája aj s podnikateľom Borisom Kollárom (55), s ktorým má takmer štvorročného synčeka Alexandra. Čo sa v jej živote dialo v uplynulých rokoch a aké novinky si prichystala túto jeseň?

S príchodom jesene máte pre svojich fanúšikov pripravené novinky. Je pravda, že vás uvidíme častejšie na obrazovkách?

Áno. Od jesene ma diváci môžu vidieť nielen v už známom projekte Petra Marcina Neskoro večer, ale aj v mojej vlastnej relácii Senzi svet s Bašou, v ktorom nazerám do sveta umelcov.

Zrejme ste mnohých divákov poriadne prekvapili.

Bola to veľká novinka, dokonca šok, že som dostala takúto príležitosť. Na druhej strane, zomrela speváčka, moderátorka a zároveň manželka Otta Weitera Andrea Fischer († 47) a veľa ľudí to berie tak, že ju nahradzujem. S Ottom nespolupracujem v spoločnom programe, ale vzniká úplne nová relácia. A rozhodne by som sa nepasovala za moderátorku, lebo zatiaľ sa učím, za čo som vďačná. Predsa len, som hlavne speváčka a pri speve stačí povedať pár viet. V relácii však vediem rozhovory, takže je to pre mňa úplná novinka a skutočne sa z nej teším. Rada sa učím nové veci. Vnímam však, že je to celé trošku sťažené touto situáciou.

Otto Weiter skončil s vážnymi zdravotnými problémami v nemocnici. Ovplyvnilo to nejako nakrúcanie relácie?

Našťastie nie. Keďže vystupujem v relácii sama, tak naďalej natáčam ďalšie diely, aj keď je Otto v nemocnici.

V nemocnici ste však minulý týždeň skončili aj vy. Išlo o vyčerpanie?

Áno, musela som do nemocnice. Predbežná diagnóza je však vážnejšia, než len bežné vyčerpanie. Zatiaľ ma čakajú viaceré vyšetrenia a presná diagnóza. Budem sa musieť naučiť s tým žiť. Verím, že sa to bude dať riešiť výživovými doplnkami a rehabilitáciou. Našťastie ma to pri práci neobmedzilo.

Mnohí možno ani netušia, že ste mali priateľský vzťah s Ottom Weiterom a jeho manželkou Andrejkou už predtým.

Áno, netušia. Vystupovala som dokonca aj s bruškom. Dva-trikrát som bola s nimi na koncerte, ale my máme vzťah od môjho detstva, o ktorom ani Otto nevedel. Môj otec si kedysi od neho kúpil lyžiarky cez bazár, takže Otto nás sprevádza celým životom. Mimochodom, tie lyžiarky má otec dodnes.