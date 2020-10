Podľa docenta Flegra sa z COVID-u stane detská choroba: Neblahá predpoveď, na toto sa musíme pripraviť!

Najdiskutovanejšou témou uplynulých týždňov ostáva pandémia koronavírusu.

Uznávaný český biológ a parazitológ profesor Jaroslav Flegr (62) v uplynulých týždňoch verejnosť zaujal presnými a nie práve optimistickými predpoveďami týkajúcimi sa vývoja pandémie. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezrádza, čo môžeme očakávať od covid-u v najbližších časoch.

Čo sa môžeme od parazitológa a evolučného biológa dozvedieť o vírusoch?

Vírusy sú parazity a epidemiológia je súčasťou všeobecnej parazitológie. Vírusy, ako všetky organizmy, tiež podliehajú biologickej evolúcii a to takou rýchlosťou, že to môže ovplyvniť nielen priebeh epidémie, ale dokonca i priebeh ochorenia jedného určitého človeka. Evolučná parazitológia nám môže prezradiť, ako sa bude s časom meniť nákazlivosť vírusu i ako sa bude meniť jeho virulencia – to, ako veľmi bude škodiť nakazenému človeku.

Je možné predpovedať, čo sa bude diať v nasledujúcich mesiacoch?

Áno, po kvalitatívnej stránke je možné predpovedať, čo sa bude zhruba diať, napríklad, že prípadov bude pribúdať a virulencia sa bude zhoršovať, rovnako ako parameter smrtnosti. To sa dá odvodiť zo všeobecných zákonitostí. To, čo je už ťažšie odhadnúť, je čas, teda akou rýchlosťou budú tieto zmeny nastávať.

Keby sme si teraz nasadili rúška, tak vírus sa prispôsobí a virulencia opäť klesne, aj keď by sme sa zrejme už nedostali na tak nízke hodnoty, na akých sme boli predtým. Ak nebudeme opatrní, budeme sa schádzať, podávať si ruky, proste vírus aktívne prenášať, tak môžeme sledovať rýchly nárast podielu vážnych prípadov v nemocniciach. Je to záležitosť týždňov.

Máte nejakú predpoveď, ako prežijeme s covid-om masovejšie sviatky, akými sú Dušičky či Vianoce? Bude nutné obmedziť pohyb obyvateľov?

Obávam sa, že áno. Hlavne bude potrebné ochrániť starších členov rodiny. Tohtoročné oslavy by sme mali pojať čo najviac komorne.

Je vhodné porovnávať iné vírusy a ich šírenie v minulosti? Alebo je covid výnimočný?

Z toho, ako sa správali iné vírusy v minulosti, môžeme mnohé odvodiť. Zároveň máme k dispozícii matematické modely pre správanie vírusov. Už 20 rokov učím evolučnú parazitológiu a tie modely sú dobre známe a ich predikcie celkom jasné. Podľa nich vieme, ako sa zhruba virulencia bude vyvíjať. Správanie tohto vírusu tomu zodpovedá, máme však šťastie, vírus mohol byť omnoho agresívnejší. V rámci svojho kurzu prednášam o tom, že na nás číha pandémia, a mali by sme byť veľmi opatrní i pripravení presne na niečo takéto. Obával som sa však, že keď to raz príde, bude to ešte horšie.