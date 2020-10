Kamylla sa po 78 dňoch prebrala z kómy: Keď zistila, čo jej vyviedli matka s manželom, zrútil sa jej svet!

Takto si návrat do života nepredstavovala! Žena sa prebrala z kómy, čakala ju poriadna podpásovka.

Brazílčanka Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo žila spokojný život a tešila sa z dokonalej rodiny. Celé jej šťastie sa v roku 2017 rozpadlo ako domček z karát.

Keď mala 25 rokov, stretla o 10 rokov staršieho muža, do ktorého sa okamžite zamilovala. Pár sa zosobášil a svoju lásku spečatil spoločným synom, ktorý má už teraz šesť rokov. Medzitým sa však udiali veci, ktoré by nečakala ani v tom najhoršom sne!

Kamylla v roku 2017 utrpela silnú mŕtvicu, po ktorej upadla do kómy. Žena ležala v nemocnici v umelom spánku celých 78 dní, informuje britský denník The Sun. Keď sa napokon pacientka prebudila, namiesto vrúcneho privítania rodiny, ju čakal obrovský šok. "Počas toho, ako som bola v kóme, moja mama - prisahám, že už ju nedokážem viac nazvať matkou-, išla do môjho domu, aby môjmu manželovi pomáhala starať sa o nášho syna, ktorý mal vtedy štyri roky," vysvetľuje s tým, že žena, ktorá jej dala život, jej zasadila poriadnu ranu pod pás.

"Až neskôr som zistila, že počas tých štyroch mesiacov, kedy som v nemocnici bola na hrane života a smrti, ma môj teraz už exmanžel navštívil len dvakrát a moja matka ani raz," dodala. Vysvitlo totiž, že jej matka jej prebrala manžela. Kamylla zavolala svojej mame, aby jej vyvrátila klebety, no tá jej spôsobila tú najväčšiu bolesť, ktorú v živote pocítila. S radosťou a hrdo jej totiž oznámila, že s jej manželom tvoria pár. Podľa jej slov sa za svoj vzťah vôbec necítili previnilo. Kamylla sa napokon s manželom rozviedla, on si neskôr vzal za manželku jej matku. Muž sa so svojím vlastným synom stretáva párkrát do týždňa podľa súdneho príkazu.