Manžel a syn jej zomreli pred jej očami: O tri roky sa stalo niečo, v čo už ani nedúfala

Tragédia jej zničila život. Anna-Louise Bates z Walesu pred piatimi rokmi prišla pri autonehode o manžela Stuarta (43) aj o svojho sedem ročného syna Frasera, keď do nich v rýchlosti narazilo auto.

V jeden decembrový večer v roku 2015 sa vracali večer pešo domov z večierka. Ako píše britský portál The Sun, znenazdajky sa vyrútilo auto a v rýchlosti do nich narazilo. Stuart bol na mieste mŕtvy. „Nemohla som sa s ním ani rozlúčiť, pretože som bola s Fraserom na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ hovorí Anna-Louise. „Nikdy nezabudnem na tú bolesť.“ Mladý Fraser zomrel o niekoľko hodín v Bristolskej detskej nemocnici. Vodič auta, vtedy 22-ročný Joshua Staples, bol v júli 2016 odsúdený na šestnásť mesiacov vo väzení.

Jedenásťročné šťastné manželstvo sa náhle skončilo a ovdovená Anna-Louise ostala sama s dcérou Elizabeth, ktorá má teraz osem rokov. „Strata Stuarta a Frasera takým strašným spôsobom ma takmer zničila. Uvažovala som, či budem ešte niekedy šťastná,“ hovorí. „Musela som však ostať silná kvôli Elizabeth. Najťažšie pre mňa bolo, keď sme prišli domov a boli sme tam celkom samé," dodala.

Po smrti manžela a syna sa Anna-Louise rozhodla založiť charitu na zvýšenie povedomia o darcovstve orgánov. Sama darovala Fraserove obličky, pľúca, peceň a srdce a Stuartovo tkanivo. Osud s ňou ale mal iné plány a v novembri 2018 spoznala svoju novú lásku. Jej nový manžel, Zach Stubbings (42), bol rozvedený otec dvoch detí.

„Naše priateľstvo sa začalo len prechádzkami, neskôr ma zavolal na rande,“ spomína Anna-Louise, ktorá sa obávala toho, že je to príliš skoro a že ju ľudia budú za to súdiť. Ich priateľstvo sa časom prehĺbilo. „Musela som chytiť túto šancu. Rodina aj priatelia ma veľmi podporovali, no ja som sa aj tak cítila vinná, že ľúbim niekoho nového," uzavrela.

Šťastný Zach ju v septembri 2019 požiadal o ruku a v auguste tohto roku si povedali svoje áno.