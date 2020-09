Česko kvôli koronavírusu zaviedlo novinku: Ľudia volia z auta

Krajské a senátne voľby v Česku síce budú zahájené až v piatok, ľudia v karanténe kvôli koronavírusu ale budú môcť hlasovať už v stredu.

Využiť môžu tzv. drive-in stanovištia, ktoré boli zriadené v každom z okresov. V Prahe sú na Letnej a na Proseku. Stanovištia budú otvorené od 07:00 do 15:00. Kto by hlasovanie z auta nemohol využiť a musí zostať doma, môže si vyžiadať špeciálnu volebnú komisiu.



Zvláštnym spôsobom hlasovania bude môcť podľa ministerstva vnútra odvoliť zhruba 16.000 voličov, ktorí sú kvôli chorobe covid-19 v karanténe alebo izolácii. "Zdvojnásobili sme kapacitu, na drive-inoch budú môcť prechádzať dve autá zároveň. Odvolia aj tí, ktorí by to napríklad kvôli kolóne vozidiel nestíhali do 15:00," uviedol námestník ministra vnútra Petr Mlsna. Špeciálnych komisií, ktoré budú za voličmi chodiť domov, bude namiesto plánovaných 78 nakoniec 156, dodal Mlsna.



Ľudia, ktorí sa rozhodnú využiť hlasovanie z auta, by si okrem občianskeho preukazu mali vziať sebou potvrdenie od lekára či hygienika o nariadenej karanténe, prípadne aj hlasovací lístok vybraného krajského zoskupenia, prípadne i senátneho kandidáta. Na drive-in stanovišti najprv preukážu svoju totožnosť, potom zájdu do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, kde vybraný lístok vložia do obdržanej obálky a tú potom vhodia do volebnej schránky.