Korona v Česku: Pribudlo takmer 2-tisíc nových prípadov, núdzový stav je na spadnutie

V Česku v utorok pribudlo 1 965 prípadov koronavírusu, menej ako vo väčšine všedných dní minulého týždňa. Aktuálne chorých je 34 448 ľudí, u väčšiny má choroba covid-19 ľahký alebo bezpríznakový priebeh. V nemocniciach je podľa údajov k pondelku 825 ľudí, vo vážnom stave je 187 z nich.

Od marcového začiatku šírenia choroby v ČR hygienici zaznamenali 67 843 nakazených, doteraz sa vyliečila necelá polovica. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva. Počet hospitalizovaných s covid-19 aj pacientov v ťažkom stave od začiatku septembra vzrástol viac ako päťnásobne.

Minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) v utorok uviedol, že bez opatrení proti šíreniu choroby by epidemiologická situácia mohla na konci októbra ohrozovať kapacity nemocníc obmedzené chorobnosťou zdravotníkov alebo počtom ich karantén. Úmrtí s koronavírusom je 636, z toho 211 za september. Septembrový počet tak už prevýšil 206 zomrelých za apríl.

Vláda ANO a ČSSD v stredu popoludní rozhodne, či kvôli epidémii nového typu koronavírusu v Česku tento rok druhýkrát vyhlási núdzový stav. Predstavitelia vlády predtým budú vysvetľovať svoje úmysly poslancom. Podľa Prymulu by mal stav núdze platiť od pondelka spolu s ďalšími opatreniami proti šíreniu choroby. Zatvoriť by sa mali na 14 dní stredné školy v regiónoch s vyšším rizikom nákazy, vnútorné aktivity by mali byť obmedzené na desať ľudí, vonkajšie na 20, športové ligy sa budú hrať bez divákov, uviedol minister. Z opatrení bude podľa Prymulu rad výnimiek, hrať budú môcť napríklad divadlá.