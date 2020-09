Tajný denník manželky O. J. Simpsona priniesol hrozivé odhalenia: Manželstvo plné násilia

Hrozivé odhalenia!

Tajný denník Nicole Brown Simpson († 35), bývalej manželky O. J. Simpsona (73), priniesol šokujúce svedectvo o rokoch domáceho násilia. Informácie z neho budú zobrazené v dokumente Americká tragédia, ktorý vyjde pri príležitosti 25. výročia jej vraždy.

Ukážkový príklad domáceho násilia. Aj tak by sa dalo opísať manželstvo športovca a herca O. J. Simpsona a jeho ženy Nicole Brown Simpson. Tá bola v roku 1994 zavraždená spolu s priateľom Ronom Goldmanom vo svojom apartmáne v Los Angeles.

Hlavným podozrivým bol práve jej žiarlivý bývalý manžel, no trestný súd ho uznal nevinným. Neskôr mu občiansky súd nariadil zaplatiť 28,6 milióna eur odškodné, no rodina zosnulej Nicole nevidela ani cent.Na súde ho však neuznali ako dôkaz, pretože sudca ho označil ako nedostatočný.

Teraz sa však dokumentaristi rozhodli povedať tento príbeh aj z druhej strany. Prvý zápis v denníku je z roku 1978: „Prvýkrát ma zbil po oslave výročia Louisa a Nanie Mary. Začalo sa to na rohu 5. Avenue v New Yorku. Hodil ma na zem, bil ma a kopal. Potom sme išli do hotela, kde ma hodiny bil a ja som sa plazila k dverám,“ zapísala si Nicole.

Napriek tomuto sa v roku 1985 vzali. A násilie pokračovalo. Nedal si pokoj, ani keď bola tehotná s druhým dieťaťom – opil sa a chcel ju vyhodiť z domu. Raz dokonca zavolala 911. Poručík Edwards ju našiel s rozbitou perou a opúchajúcim okom. No ani jeho výpoveď nestačila na to, aby ho obvinili. Dokument vychádza 3. októbra na 25. výročie jej vraždy.