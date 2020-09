Drsné dozvuky svadby v Stropkove: Desiatky svadobčanov majú koronu, zhrození hudobníci prehovorili!

Neobišlo to ani ich.

V súvislosti so svadbou, ktorá sa konala pred 11 dňami v Stropkove, sa nakazili aj dvaja členovia svadobnej kapely. Celkovo bolo na veselici vrátane personálu 130 ľudí. Koronavírus má 56 z nich.

V Stropkove zabávajúcim sa vyhrávala do tanca skupina Prospekt. „Keď sme sa dopočuli, že sa tam objavil koronavírus, nebolo nám všetko jedno. Išli sme na testy. S obavami sme čakali na výsledky až do pondelka. Vysvitlo, že dvaja naši členovia sú pozitívni. Ja a ešte jeden náš muzikant sme negatívni,“ uviedol basista Bobo Bartko. Podľa neho to bola svadba ako každá iná.

„Všetci sa veselili takmer do rána. Nikomu by nenapadlo, že by medzi nami mohol šarapatiť vírus,“ prízvukuje. Hneď, ako sa dopočuli, že sa v Stropkove vyskytol vírus, obvolali muzikantov, ktorých poznajú, aby nasledujúce podujatia zobrali za nich. „Teraz sú už svadby zase zakázané. Myslím, že do mája si už nezahráme,“ uzavrel.

„Pozitívnych pacientov v našej pôsobnosti je momentálne 68. Z toho v utorok pribudlo 22. Pôvod v svadbe má 56 prípadov z tých, ktoré sú v našej pôsobnosti, teda okresy Stropkov a Svidník. Ešte môžu byť aj ďalší, ktorí sú v iných okresoch,” uviedla Ingrid Senajová z RÚVZ vo Svidníku.

Po veselici v Bardejove 67 nakazených

Počet pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 po svadbe, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v reštauračnom zariadení v Bardejovských Kúpeľoch, vzrástol na 67. „Minulý týždeň sme mali 16, teraz už máme 67 pozitívnych prípadov. Ešte nemáme spravenú celú analýzu, lebo preverujeme ďalšie a ďalšie prípady, aj tie, ktoré nesúvisia s touto svadbou. Predpokladám, že to číslo bude ešte vyššie a tam sa už jednoznačne naozaj nedá určiť, kto bol ten, kto to na svadbu ‚doniesol‘,“ uviedol v pondelok vedúci oddelenia epidemiológie RÚVZ v Bardejove Július Zbyňovský.

Okresy Stropkov a Svidník

Aktuálne pozitívnych: 68

Pribudlo za utorok: 22

Pozitívni zo svadby: 56