Sekeru čakajú doma dva Stanleyho poháre, ten ozajstný Černákovi dožičil

Slovenský hokejista Andrej Sekera mal aj niekoľko hodín po rozhodujúcej prehre vo finále play off zámorskej NHL s Tampou Bay (0:2) pochmúrnu náladu.

Obrancu Dallasu Stars po neúspešnej "bitke" o Stanleyho pohár potešila aspoň skutočnosť, že slávnu trofej privezie domov jeho krajan Erik Černák, ktorý bol počas sezóny ovplyvnenej pandémiou koronavírusu stabilnou súčasťou defenzívy "bleskov".

"Ešte stále je v človeku tá prehra, ale bohužiaľ taký je šport a život. V hokeji môže vyhrať len jeden a túto sériu vyhrala Tampa. Aj my sme mali pekné momenty, ale nehrali sme tak dobre ako série predtým a prišli do toho nejaké zranenia, zmena koncepcie v päťke atď. Bojovali sme, ako sa dalo, ale bohužiaľ to nestačilo. Gratulujem chalanom z Tampy. Erikovi prajem, nech si to užije, lebo nikdy nevie, či to ešte niekedy príde. Boli sme dve víťazstvá od pohára, tak blízko a zároveň ďaleko, takže je stále ešte taká pochmúrnejšia nálada, ale život ide ďalej. Teraz ma čakajú lepšie veci, moja rodina, syn a manželka, to sú moje dva Stanley Cupy doma a teším sa na ne," povedal Sekera v rozhovore pre facebookový profil Hockey Slovakia.

Tridsaťštyriročný zadák "hviezd" priznal, že play off bola vyčerpávajúca po všetkých stránkach. V piatom finálovom súboji navyše utrpel po nastrelení pukom zranenie, vynechal jeden a pol tretiny a nebolo isté, či bude ďalej môcť hrať. Na šiesty zápas sa napokon dal dokopy a odohral vyše 12 minút, po prehre 0:2 sa však so spoluhráčmi iba prizeral oslavám súpera. "Únavu bolo cítiť celú play off, nielen vo včerajšom zápase. Oni dali gól, dobre bránili a nám sa ťažko presadzovalo. Keď sme mali nejaké šance, tak ich brankár podržal a myslím si, že o tom bol celý zápas. Snažili sme sa, búšili sme, no oni vynikajúco bránili a blokovali. Musíme im dať kredit, proste hrali včera dobrý hokej. Čo sa týka môjho zranenia, nebolo to nič, čo by doktori nevedeli vyriešiť nejakými doplnkami či pomôckami. Je to play off o Stanleyho pohár a neviem, kedy sa to ešte bude opakovať. Tu sa ide cez mŕtvoly, či to bolí alebo nebolí. Človek tam chce byť, pomôcť mužstvu a veľa chalanov išlo cez prah bolesti do celej play off. Takže z moje strany to bolo v pohode."

Sekera s pribúdajúcimi zápasmi vo vyraďovacej fáze vnímal na diaľku veľkú podporu fanúšikov zo Slovenska. "Veľa ľudí mi písalo na fanúšikovskej stránke, bolo to cítiť a bol som veľmi vďačný za každú podporu. Ale som hlavne rád, že pohár ide na Slovensko, keďže šport tam momentálne ide, kam ide. Možno to bude trošku radosti pre ľudí. Vyhral to ďalší Slovák, je to veľká pocta." Po náročnej sezóne sa už bývalý obranca Buffala, Caroliny, Los Angeles a Edmontonu nevie dočkať návratu domov. "Predpokladaný návrat, ak pôjde všetko v poriadku, by mal byť v piatok. Dnes letíme späť do Dallasu, čakajú nás nejaké lekárske testy, mítingy s trénermi, pobalíme veci a vo štvrtok by som chcel letieť. Dúfam, že hranice budú ešte otvorené, aby som nemusel ísť do karantény," dúfa Sekera, ktorý sa vyjadril aj k svojej budúcnosti: "Ešte to nebalím, určite by som chcel potiahnuť minimálne rok, ale uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Nikto nevie, čo bude. Trh s voľnými hráčmi sa začne od pondelka, ale kedy sa začne sezóna a či sa začne, to nikto nevie povedať. Ani v akom štýle sa bude hrať. Je tam veľa otázok a bude sa to riešiť za 'jazdy'. Ale určite by som chcel potiahnuť ešte aspoň rok tu a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.