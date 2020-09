Opäť spravili úžasný čin: Vedci darovali 4 000 testov štátu

Opäť spravili úžasný čin. Naši vedci už dlhšie razia teóriu, že masívne testovanie nám pomáha v boji proti koronavírusu, a štátu opäť raz ušetrili desaťtisíce eur.

Vedec Pavol Ček a n spolu so svojimi spolupracovníkmi včera darovali ďalších 4 000 RT-PCR testov zadarmo. „My radi prispejeme, aby rutinné testovanie v BA nemalo výpadok. V tomto dare sú aj zahrnuté testy pre návštevníkov GLOBSEC-u 2020 a asi aj na testovanie študentov medicíny 6. ročníka na LF UK. A keď bude treba, prinesieme aj viac. V týchto časoch si musíme pomáhať!“ napísal na sociálnej sieti. Podľa neho by sme však vedeli testovať aj 20-tisíc ľudí denne, štát by mal podľa neho viac využívať vedcov. Kapacita testovania sa dá zvýšit aj takto.

„Pridaním antigénových testov do rutinného testovania, odbermi zo slín, zavedením mobilných testovacích jednotiek spoločne so zavedením testov na báze LAMP či navýšením kapacít súkromných laboratórií,“ napísal s tým, že pridať by sa mohli aj vedecké inštitúcie s dostatočnou infraštruktúrou, ako je napríklad vedecký park pri UK, a zriadiť by sa mal okamžite aj národný laboratórny informačný systém pre potreby zvýšenia kapacity testovania.