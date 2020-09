V Košiciach zistili koronavírus u učiteľa i v rodine žiačky: Bola na speváckom seminári so 100 ľuďmi

Situácia na košických školách sa vyostruje. Kvôli pozitívne testovaným spolužiakom a príbuzným na COVID-19 sú v karanténe žiaci na viacerých stredných školách, gymnáziách a internátoch v Košiciach.

Až do 5. októbra bude zatvorená Súkromná SOŠ ekonomická na Tajovského ulici, ako aj Evanjelické gymnázium J. A. Komenského. Na gymnáziu bol pozitívny nález koronavírusu u rodiny žiačky, ktorá bola minulý týždeň na speváckom seminári so 100 spolužiakmi a učiteľmi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Koronavírus začal koncom septembra šarapatiť aj na košických školách a internátoch. V polovici týždňa zatvorili Evanjelické gymnázium J. A. Komenského až do 5. októbra. V škole aktuálne prebieha dištančná výučba. Ako informoval riaditeľ školy Jozef Krištan, vedeniu školy oznámili potvrdenie ochorenia COVID - 19 u rodiny ich žiačky. Ako neskôr zistil Nový Čas, išlo o dievča zo speváckeho zboru, ktoré bolo minulý týždeň na viacdňovom speváckom seminári v Tatrách. Voči rozhodnutiu školy usporiadať hromadné akcie sa ozvali aj hlasy rodičov. “Spolu trávili bez rúšok čas v uzavretej miestnosti a celé dni trénovali spev. Po návrate boli viacerí študenti chorí, prišli do školy a dva dni sa už hovorilo o tom, že rodina chorej žiačky je pozitívna,” povedal jeden z rodičov.

Podľa riaditeľa školy však mali celú akciu - spevácky seminár v Račkovej doline v Západných Tatrách, nahlásenú a odkomunikovanú s hygienikmi z Košíc i Liptovského Mikuláša. “Všetci rodičia museli deťom podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Spomínaná žiačka bola na výlete, ale nemala žiadne príznaky. O tom, že majú v rodine potvrdený prípad koronavírusu, sme sa dozvedeli až dva dni po návrate,” uviedol riaditeľ. Zdôraznil, že nákaza sa zatiaľ nepotvrdila u žiadneho žiaka ani pedagóga a teda jej zdroj sa u nich nenachádza. “Nikto nám nehlásil, že by mal zdravotné ťažkosti,” povedal Krištan.

Pre Nový Čas sa vyjadrila aj žiačka gymnázia, ktorá bola na výlete. Potvrdila, že po skončení akcie mali viacerí problémy s hrdlom, to však pripisuje namáhaným hlasivkám. “Naposledy sme takto spoločne spievali v úvode roka. Nikto z nás nemal ani teploty ani iné príznaky. Spolužiaci, ktorí sa dali preventívne testovať, majú výsledky negatívne” povedala.

Ďalšou strednou školou v Košiciach, ktorá musela prejsť na dištančné štúdiu, je aj súkromná SOŠ ekonomická Košická akadémia da Vinci na Tajovského ulici. Ako informoval riaditeľ školy Peter Ivan, v stredu 23. septembra im bolo potvrdené ochorenie COVID-19 u pedagogického zamestnanca školy. Podľa usmernení hygienikov nastavili vyučovanie na dištančnú formu. Žiaci by mali do školy nastúpiť 5. októbra a so sebou musia doniesť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Školy a internáty v Košiciach zasiahnuté koronavírusom

Karanténa - Internát Strednej odbornej školy železničnej na Palackého ulici

Karanténa - 1 trieda Strednej odbornej školy veterinárnej Košice - Barca

Karanténa - Školský internát Antona Garbana na Werferovej ulici

Karanténa - 1 trieda Gymnázia na Trebišovskej ulici

Zatvorená škola s dištančným štúdiom: Košická akadémia na ul. Tajovského, Košice, kde bol pozitívny 1 pedagóg

Zatvorená škola s dištančným štúdiom: Evanjelické Gymnázium J.A. Komenského, Košice - nakazená rodina žiačky.