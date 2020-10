Rodičia, pozorne čítajte! Chlapček takmer prišiel o zrak, trojnásobná mama varuje pred veľkou chybou

Trojnásobná mama varuje všetkých rodičov, aby sa vyhli chybe, ktorá jej synčeka takmer pripravila o zrak.

Eden Strongová napísala svoju skúsenosť na facebookovej stránke. Vždy vedela, že na hračkách do vane sa ľahko hromadia plesne a baktérie, no netušila, aké vážne následky na zdravie jej synčeka to môže mať. "Videla som príspevky, kde ich mamičky rozrezali a vnútri objavili obrovské množstvo plesne," cituje jej slová portál The Sun.

Američanka pravidelne po každom kúpaní vytlačila vodu z hračiek a raz za mesia ich čistila roztokom z bielidla. Netušila, že ani to nezabráni plesniam, aby vo vnútri hračiek rástli. Začiatkom roka si jej synček Baylor strekol hračkou vodu do oka. Mamička spočiatku neprepadala panike, pretože oko mu len mierne sčervenalo. "Myslela som, že je len podrážnené vodou, alebo tlakom vody. Veľmi som o tom nepremýšľala," pokračovala v rozprávaní Eden.

Oko chlapčeka bolo do večera oveľa červenšie a tak ho otec hneď zobral do nemocnice. Lekár im dal očné kvapky a poslal ich domov. Počas noci sa zdravotný stav Baylora zhoršil. Keď ho Eden prišla skontrolovať, ostala v šoku. "Nečakala som, že oko bude mať dvakrát väčšie, ako keď sme ho uložili spať. Začervenanie sa mu rozšírilo aj na líca," doplnila. Neváhali a chlapčeka uprostred noci zobrali na pohotovosť. "Lekár nám dal recept na antibiotiká. Dali sme mu ich rovno o pol tretej v noci."

Do šiestej chlapčekovi oči opuchli tak veľmi, že ich nedokázal zatvoriť. Vydesení rodičia ho hneď zobrali späť do nemocnice. Rodičia sa báli, že príde o oko. Baylor mal silnú bakteriálnu infekciu, ktorá sa rozšírila po celej tvári. "Varovali ma, že môže prísť o zrak, no našťastie, sa uzdravil," dodala. Eden teraz upozorňuje rodičov, aby hračky do vane radšej vyhodili. Jej príspevok má už vyše 21 000 lajkov. Rodičia sú jej vďační, že sa podelila o svoj príbeh a varovala ich.