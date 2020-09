Rafael Nadal úspešne vykročil za obhajobou titulu na Roland Garros: Po zápase ďakoval divákom!

Španielsky tenista Rafael Nadal vykročil úspešne za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji Roland Garros.

6:4, 6:4, 6:2. Jeho ďalším súperom bude Američan Mackenzie McDonald.



"Som veľmi šťastný, že som si mohol opäť zahrať na dvorci Philippa Chatriera. Ďakujem všetkým divákom, ktorí dnes prišli. Dúfam, že v roku 2021 sa vrátime do normálu a do hľadiska bude môcť prísť oveľa viac fanúšikov. Podmienky v Paríži sú úplne iné ako v uplynulých rokoch, nemohol som si dovoliť robiť žiadne zbytočné chyby," povedal Nadal pre akreditované médiá.



6:4, 6:3, 6:3. Tretí nasadený hráč, ktorý vlani i predvlani postúpil na parížskej antuke do finále, bol trpezlivejší vo výmenách a robil oveľa menej nevynútených chýb. Na začiatku tretieho setu síce viedol Čilič 2:0, Thiem však potom získal päť gemov za sebou a prvý zápas od triumfu v New Yorku dotiahol do úspešného konca.Som rád, že som to dnes zvládol v troch setoch, pretože Marin bol na 1. kolo ťažký súper. Podmienky v Paríži ma neprekvapili. Som Rakúšan a som zvyknutý na chladné počasie. Loptičky sú pomalšie, no zvykol som si na ne a už sa teším na 2. kolo," uviedol Thiem v pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.Alexander Bublik (Kaz.), - Gael Monfils (Fr.-8) 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, Lorenzo Giustino (tal.) - Corentin Moutet (Fr,) 0:6, 7:6 (7), 7:6 (3), 2:6, 18:16, Guido Pella (Arg.) - Salvatore Caruso (Tal.) 7:6 (6), 6:7 (4), 7:5, 6:4, Nikola Milojevič (Srb.) - Filip Krajinovič (Srb.-26) 6:4, 3:6, 6:3, 6:1, Rafael Nadal (Šp.-2) - Jegor Gerasimov (Biel.) 6:4, 6:4, 6:2, Lorenzo Sonego (Tal.) - Emilio Gomez (Ekv.) 6:7 (6), 6?3, 6:1, 6:7 (4), 6:3, Jiří Veselý (ČR) - Liam Broady (V. Brit.) 6:2, 5:7, 6:3, 6:2, Mackenzie McDonald (USA) - Steven Diez (Kan.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:4, Casper Ruud (Nór.-28) - Juiči Sugita (Jap.) 6:1, 6:3, 6:1, Tommy Paul (USA) - James Duckworth (Austr.) 6:2, 6:3, 6:2, Michail Kukuškin (Kaz.) - Fabio Fognini (Tal.-14) 7:5, 3:6, 7:6 (1), 6:0, Jack Sock (USA) - Reilly Opelka (USA) 6:4, 6:4, 6:3, Pierre-Hugues Herbert (Fr.) - Michael Mmoh (USA) 6:3, 6:2, 6:3, Pedro Martinez (Šp.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:5, 6:4, 6:0, Hugo Gaston (Fr.) - Maxime Janvier (Fr.) 7:6 (5), 6:4, 6:3, Jošihito Nišioka (Jap.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-19) 7:5, 6:3, 6:3, Dominic Thiem (Rak.-3) - Marin Čilič (Chor.) 6:4, 6:3, 6:3