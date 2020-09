Reakcie zástupcov športu na Slovensku na nové opatrenia: Slová plné sklamania!

Po pondelkovom rozhodnutí ústredného krízového štábu je pokračovanie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ohrozené.

Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne športové podujatia, výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. "V podstate bude možné zápasy odohrať iba s 12-hodinovým negatívnym testom, čo bude pravdepodobne veľmi ťažko realizovateľné," uviedol pre RTVS šéf ÚLK Kozák. "Nasleduje reprezentačná prestávka, máme pred ňou ešte jedno kolo. Je to ešte čerstvé, budeme hľadať riešenia, uvidíme, akým spôsobom sa k víkendu postavíme. Ale, samozrejme, je to vážne ohrozené, pretože podľa prvých informácií budeme musieť pravdepodobne prerušiť súťaž."



Zákaz platí od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. Zasiahnutá športová obec by mala dostať finančné kompenzácie.Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) chcela odštartovať novú sezónu najvyššej súťaže Tipos extraligy 2. októbra 2020, no po pondelňajšom rozhodnutí Ústredného krízového štábu je jej začiatok ohrozený.Výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Po svojom pondelkovom zasadnutí o tom informoval ústredný krízový štáb, návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu. Zákaz platí od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. Zasiahnutá športová obec by mala dostať finančné kompenzácie.Stanovisko APHK k rozhodnutiu Ústredného krízového štábu:Rozhodnutie Ústredného krízového štábu nepotešilo nikoho z hokejovej komunity, v tejto chvíli ho musíme rešpektovať. Zdravie každého z nás je prvoradé. Našou snahou bude, aby sme mohli čo najskôr začať sezónu. Bez pomoci štátnych orgánov to však nepôjde. Situáciou sa budeme zaoberať na utorňajšom stretnutí Asociácie profesionálnych hokejových klubov vo Zvolene, po ktorom sa k rozhodnutiu Ústredného krízového štábu aj bližšie vyjadríme."