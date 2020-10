Lekári už kráske († 18) nedokázali pomôcť: Z bolestí brucha sa vykľula zákerná choroba, rodičia nemohli uveriť diagnóze

Charlotte († 18) zomrela na rakovinu čriev vo veľmi mladom veku, napriek tomu že choroba postihuje skôr starších ľudí.

Charlotte Simpson zomrela pár mesiacov po dovŕšení 18 rokov potom, čo jej diagnostikovali rakovinu čriev v štvrtom štádiu. Charlotte bola študentkou a žila šťastný život s priateľom Scottom Dickinsonom (19) a jej rodinou, mamou Sarah (46), otcom Davidom (48) a bratom Elliotom (15). V októbri sa dievča začalo sťažovať na bolesti žalúdka. Rakovinu jej diagnostikovali dva týždne pred jej 18. narodeninami a o štyri mesiace neskôr, 22. mája, zomrela vo svojom rodinnom dome v Hampshire.

Mama Charlotte pre The Sun uviedla, že jej dcéra sa k chorobe celý čas stavala veľmi zodpovedne. „Nemohla som uveriť, že niekomu tak mladému by mohla byť diagnostikovaná choroba, ktorú si spájame so staršími ľuďmi," povedala.

Rakovina čriev je druhou najsmrteľnejšou rakovinou vo Veľkej Británii a štvrtou najbežnejšou formou ochorenia. Napriek tomu sa dá choroba vyliečiť, ak sa zachytí dostatočne skoro. Charlotte bola jedným z troch ľudí vo veku 15 až 19 rokov, ktorým je ročne diagnostikovaná táto choroba. Na rakovinu čriev je možné ochorieť v akomkoľvek veku, napriek tomu, že je pravdepodobnejšia u ľudí nad 50 rokov.

Len čo Charlotte diagnostikovali rakovinu, hneď chcela vedieť, kedy môže začať liečbu. "Všetko, čo chcela vedieť, bolo, či môže mať ešte deti. Bola to nočná mora," popisuje situáciu mama Sarah.

Charlotte začala najprv trpieť bolesťami žalúdka a nevoľnosťou. Jej mama je celiatička a myslela si, že rovnaký problém trápi aj jej dcéru. Charlotte podstúpila krvný test, pri ktorom sa zistilo, že je anemická, a preto jej boli predpísané tablety s obsahom železa, ktoré ale nič nezmenili. Doktori im vtedy povedali, že je ešte príliš mladá na to, aby mali o Charlotte vážnejšie obavy.

Niekoľkokrát sa ale dievča pre problémy dostalo do nemocnice. Lekári vtedy naznačili, že Charlotte trpí Crohnovou chorobou alebo črevnou infekciou. Následne jej urobili kolonoskopické a iné vyšetrenia. Tie odhalili, že Charlotte mala štvrté štádium rakoviny čriev, ktoré sa rozšírilo aj do jej lymfatických uzlín a žalúdka.

Vo februári oslávila svoje 18. narodeniny, tesne pred začiatkom liečby. Potom sa začala liečiť - podstúpila chemoterapiu a imunoterapiu. Charlotte bola podľa jej mamy veľmi pozitívna a odvážna a verila, že porazí rakovinu, napriek tomu, že bola veľmi slabá a trpela bolesťami. Ďalšie vyšetrenia ale odhalili, že sa jej stav zhoršuje. Začiatkom apríla nastal v liečbe obrat. Začala zvracať čiernu tekutinu.

Lekári zistili, že rakovina sa v jej tele veľmi rozšírila a už nemôžu nič robiť. Jej telo na chemoterapiu vôbec nereagovalo. Sarah tri mesiace liečby popisuje ako obdobie čistého pekla, ktoré sa nikdy nezastavilo. "Charlotte sa na mňa pozrela a opýtala sa ma, či zomrie," uvádza Sarah.

Charlotte sa nemohla stretnúť so žiadnymi svojimi priateľmi, pretože sa začala šíriť koronavírus. Začiatkom mája sa jej rodičia rozhodli, že posledné dni by mala stráviť doma. So Charlotte sa prišli rozlúčiť priatelia a členovia jej širšej rodiny. Po dvoch týždňoch doma, obklopená rodinou, Charlotte 22. mája zomrela.

„Vedela, že sme s ňou, a svojím spôsobom tu bol pocit úľavy, že už viac netrpí," uviedla Sarah. Napriek veľkému smútku, ktorý rodina pociťuje, je však Sarah odhodlaná splniť posledné želanie svojej dcéry - zvýšiť povedomie o rakovine čriev, keďže v posledných rokoch rastie počet prípadov tohto druhu rakoviny pod 50 rokov.