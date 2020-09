Igor Matovič zaťal v priamom prenose do živého: Verejná potupa Kotlebu!

Premiér Igor Matovič hneď po ukončení tlačovky po zasadaní Ústredného krízového štábu vystúpil v živom vysielaní markizáckych Televíznych novín. Okrem prísnejších obmedzení od 1. októbra sa reč zvrtla aj na šéfa ĽSNS, ktorý v relácii RTVS odignoroval súčasné opatrenia a vystúpil bez rúška.

"Sme v mimoriadne vážnej situácii, nemôžeme si dovoliť riskovať," uviedol premiér Matovič v spravodajskej relácii Markízy, pričom ako príklad uviedol stúpajúci počet nakazených zo svadby v Bardejovských Kúpeľoch.

Rúška budú povinné vo vnútri, pri športových aktivitách budú dôrazne odporúčané. Výnimkou sú zdravotne indisponovaní ľudia. Pri tejto príležitosti si rypol do Kotlebu, keď uviedol, že možno do tejto kategórie patrí aj on, keď si v relácii verejnoprávnej televízie nedal rúško.

Matovič zopakoval otváraciu dobu prevádzok verejného stravovania, čiže reštaurácií či barov, ktoré budú môcť byť otvorené do 22. hodiny.

Na otázku moderátorky Zlatice Švajdovej-Puškárovej, či má minister zdravotníctva Marek Krajčí jeho plnú dôveru, odpovedal kladne s tým, "že sa mu rozhodol pomôcť."