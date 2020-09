Príbeh o tom, ako Rafael doplatil na to, že Van Gaal neznáša Brazílčanov: Zbaľ sa a odíď!

Píše sa rok 2014. Do Manchestru United prichádza Louis Van Gaal, ktorý na svojom poste nahrádza po nevydarenom výkone Davida Moyesa.

Holanďan začal takmer okamžite nakupovať. Do klubu priviedol mená ako Angél Di Maria či Memphis Depay.A zhodou náhod, jeden taký v Manchestru hráva. Ide o stopéra Rafaela, ktorý ešte pred príchodom nového trénera do klubu dostal od známych množstvo správ, aby si naňho v tomto dával pozor.Rafael postupom času označil svojho bývalého trénera za najhoršieho človeka, s akým kedy spolupracoval. „Moji známi mi hovorili, že prvá vec, ktorá Gaal urobí voči mne je, že ma vyhodí. No nebolo to tak. Bola to až druhá vec, ktorú spravil.hovorí súčasný spoluhráč Martina Škrtela.skončil Rafael.Louis Van Gaal je známy tým, že nemá rád Brazílčanov kvôli ich štýlu hry. Rafael po skončení v United zamieril do Lyonu, kde odohral päť sezón.