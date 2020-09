Nechcú, aby sa zopakovali komplikácie z prvej vlny: Žiakov budú doučovať študenti pedagogických fakúlt

Katastrofické čísla ideme riešiť spätne. Ministerstvo školstva pod vedením Branislava Gröhlinga (46) priznáva, že počas prvej vlny pandémie koronavírusu mali niektoré školy problém s výučbou.

Zasiahlo to práve tých najzraniteľnejších žiakov zo sociálne slabších pomerov. Najnovšie však rezort plánuje dobehnúť zameškané a spolu s pedagogickými fakultami idú priamo za deťmi, ktoré majú s výučbou problémy. Prvá vlna pandémie spôsobila okrem uzatvorenia obchodov a hraníc aj predčasný koniec školského roka. Státisíce žiakov a študentov tak zostali odkázané na dištančnú výučbu cez internet.

Mnohí z nich však majú obmedzený prístup k počítačom, a tak zostali takmer bez vyučovania. Podľa prieskumu, ktorý si robilo samo ministerstvo, tak skončilo vyše 52 000 žiakov, čo je 7,5 % študentskej populácie. Zároveň uvádza, že tretina učiteľov, ak učila aj online spôsobom, povedala, že žiaci mali problémy pri práci s technológiou. Ak sa znova zatvoria školy, štyria z piatich učiteľov hovoria, že by potrebovali školenia a vzdelávanie.

Ministerstvo sa počas druhej vlny koronakrízy rozhodlo spustiť nový projekt, ktorý pomôže najviac zasiahnutým žiakom. Tí sa nachádzajú v chudobnejších rodinách a sociálne vylúčených komunitách. Spojili sa tak s viacerými pedagogickými fakultami. Podľa riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu Miroslavy Hapalovej medzi žiakmi vznikli rozdiely vo vedomostiach, preto je potrebné vyrovnať ich. Hapalová priblížila, že študenti pedagogických a príbuzných odborov budú pomáhať vzdelávať žiakov základných škôl buď individuálne, alebo skupinovo.

„Doučovať budú tých žiakov, ktorých samotní učitelia identifikujú, že majú ťažkosti so vzdelávaním,“ spresnila Hapalová. Štátnu tajomníčku rezortu školstva Moniku Filipovú teší, že sa spečatila táto spolupráca. „Verím, že táto spolupráca bude prospešná a nápomocná nielen pre deti základných škôl, ale prinesie aj praktické skúsenosti pre študentov vysokých škôl,“ uviedla Filipová. Základné školy sa môžu do programu od pondelka prihlasovať cez formulár na webe Učíme na diaľku. V prípade, že základná škola prejaví záujem, ŠPÚ prepojí základnú školu s najbližšou vysokou školou.

Študentky, boli by ste ochotné pomôcť žiakom dobehnúť učivo?

- Nám zrušili prax, ale toto by som privítala, pretože rodičia to majú v dnešnej dobe ťažké. Bolo by to pre nich určite prospešné.Vladimíra (23), Stožok, piatačka, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

- Mohlo by to byť fajn, keďže my už máme prax povinnú. Na magisterskom štúdiu už učíme v škole podľa predmetov. Je iste dobré učiť deti, aj keď možno len online.Emma (23), Podkonice, piatačka, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

- Nebolo by to zlé, keby to bolo iba online. Inak nie som za to, aby sme počas koronavírusu behali niekde po rodinách alebo školách. Ohrozujeme tak nielen seba, ale aj deti.

- Bolo by to dobré. Je dôležité učiť hlavne tie menšie deti. Ja by som do toho aj išla.