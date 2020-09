Srdcervúca rozlúčka s Linh († 18), ktorá tragicky zomrela na priechode pre chodcov: Pohľad na rodinu bolí!

Najťažšie chvíle života! Tie už vyše týždňa prežívajú rodina a priatelia mladej Vietnamky Linh, ktorá tragicky zahynula pod kolesami auta na priechode pre chodcov.

V pondelok ju všetci tí, ktorí ju milovali, sprevádzali na poslednej ceste. Nepredstaviteľnú bolesť prežívali najmä rodičia, ktorí svoju milovanú a nadanú dcéru už nebudú môcť viac objať. Rozlúčka s ňou trvala celý deň a pozostávala z dojemného pochodu miestami, ktoré Linh navštevovala.

Posledné zbohom jej v bratislavskom krematóriu v Lamači dala nielen rodina, ale aj vietnamská komunita z celého Slovenska a spolužiaci. Obrad bol plný symbolických tradícií.

Výrazná vôňa aromatických tyčiniek, bohatá misa ovocia, nápoje a jedlo. Takto vyzeral obradný oltár v krematóriu, ktoré bolo zároveň poslednou zastávkou rozlúčkového pochodu s Linh. Auto s jej pozostatkami prešlo od domu, kde s rodinou žila, okolo školy či internátu. Na prednom sedadle sedel zdrvený otec a v náručí objímal fotku svojej milovanej dcérky.

Sprievádzali ho ďalšie autá s ostatnými členmi vietnamskej komunity. Cez okná sypali ryžu so soľou ako symbol života. Predposlednou zastávkou bolo aj miesto, kde vyhasol jej mladý život. Na mieste rozvešali po strome čierne stužky a venovali jej poslednú modlitbu. Neskôr sa všetci presunuli do krematória na smútočný obrad.

Pohreb s tradíciami

Rozlúčka s Linh prebehla aj v obradnej sieni v súlade s vietnamskými zvykmi. Jedlo pred rakvou predstavovalo lásku a starostlivosť, ktorú jej prejavovali ešte počas života pozostalí. "Bola veľmi múdra, šikovná a skromná. Nevieme sa zmieriť s tým, že odišla tam, odkiaľ niet návratu. Linh znamenala pre nás všetko, bola slniečko, ktoré sa vždy usmievalo,“ tlmočil prejav so slzami v očiach člen vietnamskej komunity v Bratislave a blízky rodinný priateľ Nguyen Kim Dang.

Sálou sa ozýval zúfalý plač zdrvených rodičov a sestry, ale aj blízkej rodiny, ktorá už milovanú Linh nikdy neobjíme, a svoj poklad si budú môcť pripomínať už iba prostredníctvom fotografií. Napriek hrozivej epidemiologickej situácii sa po príchode do krematória chodili všetci prítomní po skupinkách rozlúčiť s nadanou gymnazistkou k rakve.

Pohľad na vysilených rodičov, ktorí s bolesťou v srdci a kŕčom v tvári odprevádzali dcéru na cestu posledného odpočinku, doslova trhal srdce. Okrem vonných sviečok a misy ovocia, ktoré sú súčasťou tradičného vietnamského rituálu a zabezpečia, aby Linh neodišla na cestu hladná, sypali prítomní na chodník ryžu so soľou ako symbol života. Usmievavá gymnazistka sa iba pred pár mesiacmi vrátila z výmenného pobytu v USA, na ktorý ju vybrali spomezi všetkých bratislavských študentov ako jedinú.

Hoci mala pred sebou sľubnú budúcnosť, jej život nečakane vyhasol po tom, čo ju v pondelok 21. 9. popoludní malo zrámovať auto podnikateľky Daniely Kralevich (35) na Tomášikovej ulici. Ako na pohrebe uviedol Nguyen Kim Dang, komunita chce vyzbierať peniaze na spravodlivý súdny proces. „Chceme, aby sa prešetrilo, čo sa vlastne stalo. Doteraz sa s nami vodička auta nijako nesnažila skontaktovať. Keby vyjadrila ľútosť, zmiernilo by to bolesť celej rodine,“ povedal so smútkom v hlase.

Linhina posledná cesta

1. Odchod z Memorie, Svätý Jur

2. Ubytovňa v Rači na Černockej ulici

3. Gymnázium Tomášikova 2

4. Byt na Bodrockej ulici, kde Linh bývala

5. Miesto nehody na Tomášikovej ulici

6. Krematórium Lamačská cesta