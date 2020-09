Koronavírus sa výrazne dotkol svadobného biznisu v Česku: Straty sú obrovské

Epidémia nového koronavírusu a opatrenia proti jeho šíreniu skrížili plány mnohým snúbencom, čo tvrdo pocítil svadobný biznis.

V dôsledku protivírusových opatrení uzatvorili Česi v prvom polroku iba 13.431 sobášov. To je takmer o 10.000 menej než za rovnaké obdobie minulého roka. Svadobné salóny a ďalšie firmy, ktoré z organizácie svadobných obradov žijú, tak za prvých šesť mesiacov prišli o viac než miliardu korún.

Podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) pripadlo v súvislosti s počtom sobášov historické minimum na mesiac marec. "Uzatvorených bolo 631 sobášov, najnižší mesačný počet za viac než storočnú históriu republiky," uviedol v správe ČSÚ, ktorú citoval server novinky.cz. Na jar svadby zakázala vláda mimoriadnym opatrením, z hromadných akcií platila výnimka iba pre pohreby.

Ako uviedli novinky.cz, podľa blogu svatbona.cz predstavovala priemerná cena za svadbu v Česku v minulom roku 123.478 Kč (približne 4550 eur). Po zahrnutí tohtoročnej priemernej inflácie v 1. polroku, ktorá predstavuje 3,4 %, míňali Česi od januára do konca júna za svadbu v priemere takmer 127.700 Kč.

"To znamená, že svadobné salóny a ďalšie firmy a podnikatelia, ktorí zarábajú na organizácii svadobných obradov, prišli v prvom polroku tohto roka pre nový koronavírus o 1,23 miliardy Kč (45,33 milióna eur). O toľko by mali vyššie tržby, ak by počet sobášov dosiahol úroveň minulého prvého polroka," povedal ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pre salóny, ktoré sa špecializujú na nákladnejšie svadby za státisíce, je aj strata niekoľkých klientov obrovským výpadkom. Pre niektorých tak situácia v prvom polroku mohla byť až likvidačná, dodal Kovanda.