Z vraždy Zuzany († 48) obvinila polícia jej syna Jána: Za materinskú lásku 4 rany nožom?!

Pestovala ho na rukách, vychovávala ho a dávala mu všetku materinskú lásku...

Nitrianskou mestskou časťou Klokočina otriasla cez víkend rodinná tragédia. V jednom z bytov tam násilne vyhasol život Zuzany († 48). Z jej vraždy polícia obvinila syna Jána (19). Keď Zuzana († 48) z Nitry svojho jediného syna Jána (19) porodila, dala by za neho aj život. To ešte netušila, že ju podľa polície o život malo pripraviť práve jej dieťa. Krvavá dráma, akú si v Nitre nepamätajú, sa stala v sobotu večer na sídlisku Klokočina.

„Žena bola dobodaná nožom, nejavila známky života,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. „V ten večer boli všetci traja na svadbe. Otec Jána ich potom doviezol domov a vrátil sa späť na svadbu,“ prezradila príbuzná obete. Čo presne sa malo diať za zatvorenými dverami nitrianskeho bytu, je však nateraz zahalené rúškom tajomstva. „Počuli sme, že sa hádajú,“ povedali susedia. Ján mal matke podľa zdroja Nového Času zasadiť minimálne 4 bodné rany do prednej plochy trupu.

„Hliadky nitrianskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky boli v sobotu asi o deviatej večer vyslané na Rýnsku ulicu, kde malo dôjsť k incidentu v rodine. Po príchode na miesto našli muži zákona v byte na prízemí 48-ročnú ženu bez známok života s viacerými bodnými ranami na tele. Na mieste zadržali podozrivého 19-ročného muža,“ informovala Čuháková.

„Muž bol v nedeľu nitrianskym krajským vyšetrovateľom obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy a bol daný podnet na návrh na jeho väzobné trestné stíhanie. V prípade naďalej prebieha vyšetrovanie. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ dodala.

Desivé slová susedov

Z výpovedí susedov a svedkov behá mráz po chrbte. „Práve sme s priateľkou prišli domov a boli tu policajti. Z bytu sa ozýval krik. Ten chalan kričal, že pomoc, je tu mŕtvola, oni ho vyzývali, nech otvorí dvere a dá ruky hore, ale on nič. Tak dvaja policajti išli dnu cez okno a dvaja vyvalili vchodové dvere v byte. Kričali na neho, že zahoď to a daj ruky hore, potom ho zvalili na zem, bolo to strašné,“ opisuje udalosť svedok.

Rodinu, v ktorej sa odohrala tragédia, susedia veľmi dobre nepoznajú. Prisťahovali sa tam asi pred rokom. „Ju som videla asi len raz, často z bytu nevychádzala, ale stále tam boli hádky. Ten chlapec jej strašne škaredo a vulgárne nadával, kričal na ňu. Ani sa nezdravil. Ja som chcela mať s ním pokoj, boli divní a ona taká tichá, utiahnutá,“ prezradila jedna zo susediek.