Čudná zmena správania u Meghan a Harryho: Najprv pred kamerami utekali, teraz ich pustia k sebe!

Harry (36) a Meghan (39) poriadne šokovali! Na jar sa vzdali postavenia v kráľovskej rodine a odsťahovali sa do USA za vidinou osobnej aj finančnej slobody.

Taktiež chceli ujsť pred zvedavými objektívmi paparazzov. No a teraz sa nechajú 3 mesiace nakrúcať v súkromí! Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa rozhodli vzdať sa kráľovských výhod aj povinností s tým, že by sa radi utiahli do úzadia. Ich sťahovanie do USA bolo spojené s rozličnými problémami. Prišli totiž o mnohé výhody a zároveň o stabilný príjem. V krátkom čase museli vrátiť peniaze za rekonštrukciu svojho britského domova Frogmore, zaobstarať si bývanie v Spojených štátoch a stále si udržať svoj vysoký životný štýl.

Podpísali teda zmluvu s Netflixom na 96 miliónov eur. Na základe tejto zmluvy mali vyprodukovať viacero programov a dokumentov, medzi ktorými mala byť kreslená séria o inšpiratívnych ženách a dokumenty zamerané na prírodu. Najnovšie to však vyzerá tak, že natočia reality show o sebe! Kamery ich budú sledovať tri mesiace. Zatiaľ nie je jasné, či ich pustia aj do svojho domova v Kalifornii. „Mali vznešené myšlienky o produkovaní epických dokumentov zameraných na environmentálne témy a zobrazovanie chudoby, no Netflix chce svoj podiel mäsa,“ vyjadril sa zdroj pre denník The Sun.

Pár, a asi najmä Meghan, chce ukázať, ako skutočne žije a všetku charitatívnu prácu, ktorej sa venuje. No nie každý to vidí pozitívne. Ingrid Sewardz z časopisu Majesty sa vyjadrila, že „ich súhlas s reality show bol pokrytecký, pretože z Británie odišli preto, aby mali viac súkromia. Je to nezvyčajné. Toto je presne to, čo tvrdili, že neurobia,“ uviedla. Výkonný riaditeľ Netflixu Reed Hastings ich však, zrejme pod vidinou zárobkov, vynáša do nebies. „Bude to epická zábava. Veľmi sa z tejto dohody teším,“ povedal. Program má byť údajne „veľmi vkusný“. Naopak, ich hovorca tvrdí, že o žiadnu reality show nepôjde.