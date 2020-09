Ktoré ženy pôjdu do penzie skôr? Pozrite si zmeny v prehľadnej tabuľke

Ženy, ktoré postihol nesúlad viacerých zmien a dôchodok im bol priznaný tak, že nezohľadňoval ich deti, sa dočkali spravodlivosti.

Ak ste sa narodili v rokoch 1957 až 1965 a vychovali aspoň jedno dieťa, práve vás sa týka novela zákona. Tá zrovnoprávňuje matky v týchto ročníkoch, aby mali nárok na skorší odchod do penzie, podobne ako matky v iných ročníkoch. Podľa Márie Beladič (59), ktorá je jednou z dotknutých žien, bol problém v tom, že tým ročníkom nebolo uznaných 6 mesiacov na dieťa. Na tieto ženy sa zabudlo.

Schválená novela zákona upraví vek odchodu do dôchodku tých žien, ktoré sa narodili v období 1957 - 1965 a ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Od januára 2021 sa im bude znižovať dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa, najviac o 18 mesiacov. Rovnako to bude platiť aj pre mužov, u ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke. „Vnímam to úplne úžasne, pretože všetky tie ženy na toto čakali,“ reaguje pani Mária dnes. „Je to zadosťučinenie, bol to boj do slova a do písmena,“ dodala.

Novela odstránila diskrimináciu

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- V rámci podpory rodiny a rodinnej politiky je dôležité, že sa pristúpilo k tomuto kroku. Bolo to na odstránenie diskriminácie voči týmto ženám a mužom, ktorí vychovávali deti. Podpora viacdetných rodín by mala byť vzhľadom na demografiu kľúčová. Znižovanie veku odchodu do dôchodku spolu s daňovými úľavami pre rodičov sú opatrenia, ktoré používajú aj ostatné členské štáty EÚ na riešenie nepriaznivej demografickej situácie.

Novela delí ženy na 3 skupiny

1. skupina - Ženy, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšia dôchodkový vek podľa aktuálne platného zákona, ani toho nového:

- dôchodok sa im bude priznávať už od dôchodkového veku zníženého za každé vychované dieťa o pol roka (tabuľka).

2. skupina - Ženy, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšia dôchodkový vek podľa aktuálne platného zákona, ale podľa nového by ho dosiahli pred 1. januárom 2020:

- zákon im stanovuje jednotný dôchodkový vek s dátumom priznania 1. januára 2021, a zároveň im priznáva nárok na kompenzáciu.

3. skupina - Ženy, ktoré do 1. januára 2021 dovŕšia alebo už dávnejšie dovŕšili dôchodkový vek podľa aktuálne platného zákona a starobný dôchodok majú priznaný (resp. ho budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1. januárom 2021:

- vzniká vám nárok na kompenzáciu.

Čo treba urobiť?

Dôchodky prepočíta a kompenzáciu prizná Sociálna poisťovňa sama, rozhodne bez žiadosti, a to do 31. decembra 2022.

Dôchodkový vek

- je jednou z podmienok nároku na starobnú penziu

- závisí od toho, kedy ste sa narodili a koľko detí ste vychovali

- z roka na rok sa zvyšuje

- stále do istej miery zvýhodňuje ženy a mužov, ktorí vychovávali deti

Dôchodkový strop

- od júla 2019 platí, že nesmie presiahnuť 64 rokov (tzv. dôchodkový strop)

- žena, ktorá vychovala aspoň 1 dieťa, má právo na primerané zníženie stropu