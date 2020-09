Toto je dôvod, prečo Bayern Mníchov prehral proti Hoffenheimu: Prerušená dvojročná tradícia!

Zápasová vyťaženosť Bayernu Mníchov v posledných dňoch presiahla všetky hranice únosnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii



Samozrejme, prehru možno pripísať krátkemu časovému rozostupu medzi zápasmi. No skutočný dôvod, prečo Bayern prehral možno skrýval celý čas na striedačke. Je ním poľský bombardér Robert Lewandowski (32), ktorý do 57. minúty sedel na striedačke. Robert nebol v základnej zostave naposledy 25. Septembra 2018, teda pred dvomi rokmi!



Hoci Lewangoalski, ako znie jeho prezývka do zápasu nakoniec naskočil, prehru svojho tímu už nedokázal odvrátiť. To, ako náročné je odohrať dva zápasy v tak krátkom časovom horizonte povedal Poliak po zápase so Sevillou.