Misska Šebestová: Na sebe mala kúsok v hodnote 1,5 milióna eur!

Tento skvost by si chcela vyskúšať zrejme každá žena. Missku Magdalénu Šebestovú (37) sme zastihli v jednom z bratislavských nákupných centier a jej krk zdobil nádherný náhrdelník.

Sexica mala totiž na sebe najväčšie perly na svete. Zo sumy, ktorú by ste museli zaplatiť za náhrdelník, sa vám doslova zakrúti hlava. Ozdoba z južného Pacifiku má astronomickú hodnotu 1,5 milióna eur. Ako sa k nej krásna Magda dostala?!

Šebestová sa už rok venuje šperkom. Vďaka svojej práci sa tak dostala k dokonalému perlovému náhrdelníku.

„Som rada, že sme sem na dva dni dokázali doniesť najväčšie perly na svete. Sú kráľovnou všetkých perál a odštartujú nám perlový týždeň, ktorý sa bude u nás v Halade tento týždeň konať. Máme viac ako 700 druhov perlových šperkov,“ vysvetlila misska. Hodnota šperku vyráža dych.

„Je to 1,5 milióna eur. Ozvláštnený je ešte diamantmi. Tri guľôčky sú obsypané briliantami v celkovej hodnote 20 karátov. Je to naozaj unikát, ktorý chodia obdivovať perloví nadšenci z celého sveta,“ hovorí Magda a zároveň dodáva: „Maxima je unikátna tým, že má 21 perál, ktoré sú najvyššej kvality. Už len jedna perla je veľký unikát. Kým vystavia takýto náhrdelník, trvá to niekoľko rokov.“

A aký bol pocit mať na sebe najdrahšie perly? „Výnimočný! Mala som určite rešpekt. Nikdy som na sebe takú drahú vec nemala. Je to umelecké dielo,“ usmieva sa Šebestová, ktorá na otázku, kto sú jej najväčšie perly v živote, ani na chvíľu nezaváhala. „Moja mamina s dcérou,“ povedala sexica, ktorá už pár mesiacov randí s fešným Michalom Fresserom, ktorý je veľkou rybou v biotechnologickej spoločnosti. A podľa jej slov prežíva krásne obdobie.