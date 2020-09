Budú sa spovedať na koberčeku: Trénerovi Pohronia došla s hráčmi trpezlivosť!

Za chyby sa platí! Futbalisti Pohronia ich na ihrisku dovtedy posledných Michaloviec urobili niekoľko a z východu sa vracali s prázdnymi rukami po prehre 0:2.

Prístupom a výkonom niektorí hráči natoľko rozladili svojho trénera, že Mikuláš Radványi (51) sa chystá zakročiť.Toto je prvý varovný signál. Je vhodný čas, aby som im prehovoril do duše. Každý zápas musia odohrať s pokorou a poctivo. Mali by si uvedomiť, čo nás zdobilo v minulých zápasoch a vďaka čomu sme v nich bodovali,“ povedal Radványi pre Nový Čas.

Bývalý útočník potvrdil, že pár hráčov pôjde na koberec prvý raz počas jeho ročného pôsobenia v klube. „Niektoré veci si musíme ráznejšie vydiskutovať. Rozdávame body ako sociálny ústav. Nie som zástancom pokút. Keď sú vyslovene nutné, vtedy áno. Slabý výkon teraz prišiel prvý raz v sezóne, takže zatiaľ z toho nerobím tragédiu.“

Pohronie malo solídny štart do sezóny. Z vlani prvej šestky tímov bojujúcich o titul zdolalo Žilinu a remizovalo s Trnavou i Ružomberkom. „Naša hra vyzerala dobre. Prepracovali sme sa až k 60-percentnému držaniu lopty. V niektorých dueloch sme boli dominantným tímom. V Michalovciach som nič z toho nevidel. To ma rozčúlilo. Aj sme sa dostali za obrannú líniu, no naša finálna fáza bola pomalá a nepresná,“ prezradil Radványi.

Čistenie žalúdkov v kabíne Pohronia prichádza pár dní pred nedeľňajším domácim súbojom s majstrovským Slovanom Bratislava. Radványi v ňom avizuje zmeny. „Dvaja hráči stáli v Michalovciach pre karty, tí sa vrátia do tímu. Niektorí si však sadnú na lavičku, aby videli, že aj iní čakajú na šancu. Nech si nemyslia, že po poslednom výkone je všetko v poriadku.“