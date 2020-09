Mohol dorovnať Schumacherov rekord: Hamiltona zradil vlastný tím!

Naozaj nevídaný paradox! Obhajca titulu Lewis Hamilton (35) sa v Soči nedočkal 91. víťazstva, ktorým by vyrovnal rekord legendárneho Michaela Schumachera.

Hamilton po desaťminútovej penalizácii skončil tretí. Pritom v pohode vyhral sobotnú kvalifikáciu a v nedeľu mu stačilo udržať si túto pozíciu. Odštartoval z pole position, ale pri prvej výmene pneumatík musel stráviť v boxoch desať sekúnd navyše. Brit dostal dva päťsekundové tresty za to, že si pred začiatkom pretekov skúšal dvakrát štart na nepovolenom mieste. „Musím sa pozrieť, ako je to napísané v pravidlách, čo som vlastne urobil zle. Som si stopercentne istý, že nik nedostal dva päťsekundové tresty za niečo také smiešne. Urobil som to za tie roky na milióne tratí, ale nikde nebol problém,“ hneval sa šesťnásobný šampión v rozhovore pre Sky Sports.

Paradoxné je, že sa pred skúškou štartu vysielačkou pýtal tímu, či to môže urobiť. Dostal kladnú odpoveď. Druhý raz za posledné tri veľké ceny ho chyba tímu pripravila o víťazstvo! Na VC Talianska dostal penalizáciu, keď vošiel do depa, hoci bola boxová ulička uzatvorená. „Samozrejme, ten trest bol prehnaný. Ale to sa dalo čakať. Snažia sa ma zastaviť, nie?“ dodal pre Sky Sports Hamilton, ktorý bude mať šancu na 91. triumf o dva týždne na okruhu v Nürburgringu.

Tieto jeho prešľapy prekvapujú fanúšikov i odborníkov. Skvelý odkaz mu poslal taliansky denník La Repubblica: „Je to možné, že taký geniálny pretekár nepozná predpisy? Nepozná. V Rusku to predviedol dvakrát... Tu je rada: v príprave vziať do rúk nielen činky, ale aj knihu... Napríklad tú, v ktorej sú pravidlá formuly jeden.“

hrozba dištancu

Hamilton je pod tlakom. Stačí, aby inkasoval ešte štyri body a nasledovať bude automatický dištanc na jednu veľkú cenu. Prvé dva body inkasoval za kolíziu s Albonom v Brazílii 2019. Ďalšie štyri dostal tento rok v Rakúsku, dva za porušenie pravidiel o žltej vlajke v kvalifikácii a dva za kontakt s Albonom počas pretekov. Počas VC Talianska vošiel do pitlane počas jej uzatvorenia (2 body) a na VC Ruska pridal nepovolený nácvik štartov.