Matovič prehovoril o prísnejších opatreniach! Novinka pri nosení rúšok, hrozí nám núdzový stav

Nakazení pribúdajú v stovkách, vláda Igora Matoviča sa rozhodla zakročiť! O výsledkoch rokovania Ústredného krízového štábu SR informovali na tlačovej konferencii premiér a hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Odborníci sa venovali hneď niekoľkým témam. Čo sa týka opatrení na hraniciach, dospeli k nasledovnému:

- nedochádza k zmene rizikovosti Rakúska a Maďarska voči Slovensku. Zostávajú teda menej rizikové a "prísnejšie opatrenia na hraniciach by neboli korektné ani efektívne (vzhľadom na situáciu u nás - pozn. red.)," vyhlásil Mikas.

Hromadné podujatia:

- zakážu sa podujatia s viacerými výnimkami ako rodinné, firemné, športové, kultúrne, spoločenské a cirkevné podujatia, pri ktorých budú všetci negatívne otestovaní. Pri rodinných oslavách odporúčajú, aby ich preložili na vhodnejšiu dobu. "Ľudia sa môžu zúčastniť na krste, obrade, pohrebe, sobáši," vyhlásil Matovič s tým, že počty zúčastnených sú ešte predmetom rokovaní Ústredného krízového štábu. O výsledkoch budú Matovič a spol. informovať neskôr. "Ani omše sa nebudú konať," doplnil Mikas.

Téma športových podujatí, teda ich samotné konanie a účasť divákov, je naďalej témou diskusií. "Nepredpokladám, že všetky súťaže budú prebiehať takýmto spôsobom. Skôr sa treba nachystať, že sa konať nebudú," načrtol Mikas.

Prevádzky verejného stravovania:

- otvorené budú môcť byť iba prevádzky verejného stravovania, kde sa sedí. Otvorené by mali byť od 6.00 do 22.00. V prípade predaja cez okienko alebo rozvozu je povolená nonstop prevádzka. Premiér Matovič vyzval, aby zákazníci počas pobytu v reštaurácii alebo v bare mali na tvári rúško, s výnimkou konzumácie jedla a nápojov.

- do platnosti vstúpi obmedzenie 10 metrov štvorcových na zákazníka, odporúča sa dodržiavať 2-metrový odstup medzi zákazníkmi, hlavne pri pokladniach. Matovič bude od obchodov vyžadovať, aby na základné hygienické pravidlá dohliadal pracovník na to určený.

V prípade hodín špeciálne určených pre seniorov Mikas potvrdil, že o tomto opatrení teraz nediskutovali.

Rúška:

- školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška. Na prvom stupni budú odporúčané. V prípade športových aktivít v interiéri nosenie rúšok dôrazne odporúčajú, pričom doplnili, že na plavárňach to bude len ťažko možné. V exteriéri sa odporúčajú nosiť v blízkosti osôb, s kt. nebývame v spoločnej domácnosti.

Platnosť všetkých opatrení by mala byť od 1. októbra 2020 do odvolania. Policajný zbor by mal na dodržiavanie opatrení dôsledne dohliadať s možnosťou udelenia pokút. Vláda SR bude rokovať aj o vyhlásení núdzového stavu.

"Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil Matovič. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Ústredný krízový štáb pokračuje v rokovaniach, o jeho výsledkoch bude informovať neskôr.