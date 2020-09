Speváčka Mariah Carey bola kúsok od prostitúcie: Podrazila ju vlastná sestra

Speváčka Mariah Carey (50) to nevydržala a vyjadrila sa k útokom svojich súrodencov, ktorí ju obviňujú z toho, že hoci má stovky miliónov, oni sú hladujúci bezdomovci.

Známa hviezda teraz vysvetlila, prečo sa s nimi odmieta stýkať a pomáhať im. Vraj si z nej počas posledných dvadsiatich rokov urobili bankomat. Lenže vzťahy s nimi nemala nikdy dobré. Keď bolo Mariah dvanásť, jej staršia sestra Allison sa ju pokúsila predať pasákovi.

Allison (57) mladšiu sestru vraj omámila liekmi, potom jej nútila kokaín, aby z nej urobila ešte pred dosiahnutím plnoletosti prostitútku. Mariah dnes o sestre a tiež o bratovi Morganovi (60) hovorí ako o bývalých súrodencoch. Veľmi nepekne o nich píše vo svojej spomienkovej knihe Meaning of Mariah Carey, o ktorej hovorila s Oprah Winfrey.

"Snažila som sa rozumne pristupovať ku všetkému, čo sa stalo, hoci si nie som vedomá toho, že by sa mi dostalo rovnakej pocty od kohokoľvek, kto mi v živote spôsobil tak ťažké traumy," Mariah vysvetlila, prečo sa odmieta so súrodencami stýkať.

Keď mala speváčka tri roky, rodičia sa rozviedli. Starší súrodenci podľa nej ale mali inú životnú skúsenosť, ktorá medzi nimi vytvorila priepasť.

"My sa vlastne ani vôbec nepoznáme ... svojím spôsobom sme spolu nevyrastali, aj keď sme spolu žili. Oni mali svoju životnú cestu, keď som sa ja narodila, oni už boli poškodení, podľa môjho názoru. Ale zase, ja som pri tom nebola. Narodila som sa do tohto sveta a ihneď som sa vo vnútri vlastnej rodiny cítila odstrčená. Oni vyrastali v inej skúsenosti, žili s černošským otcom a belošskou matkou ako rodina, ja som ale väčšinu života prežila len s matkou, im to prišlo ako jednoduchšie, ale v skutočnosti to tak nebolo. Oni si od začiatku mysleli, že môj život je jednoduchší," vyhlásila Mariah.

Počas rozhovoru s Winfrey tiež priznala, že ju štvalo, keď za ňou súrodenci prišli len preto, aby im dala peniaze. "Pripadala som si ako bankomat v parochni," vyhlásila Carey.

Morgan aj Allison niekoľkokrát v médiách útočili na Mariah s tým, že je bezcitná a nechá ich živoriť, zatiaľ čo oni trpia. Prostitútka Allison je HIV pozitívna a dlhodobo sa potýkala so závislosťami od drog. Pred rokmi ju fyzicky hrubo napadol a zmlátil klient, od tej doby má trvale poškodený mozog.