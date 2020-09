Česi hlásia problém: V boji proti Covid-19 im dochádza dôležitý liek

Nemocniciam v Česku dochádza liek remdesivir na ťažkú formu choroby Covid-19.

Uviedol to dnes Český rozhlas - Radiožurnál na základe informácií Sekcie nemocničných lekárnikov a vedúceho lekára Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN) Martina balík. Minister zdravotníctva Roman Prymula ČTK povedal, že jeho úrad dohaduje s výrobcom lieku, americkou firmou Gilead Sciences, dodanie ďalšej várky remdesiviru do konca tohto týždňa. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Gabriela Štěpanyová oznámila ČTK, že remdesiviru je v súčasnosti dosť pre všetkých pacientov, ktorí ho potrebujú.

"Sprísnila sa indikácia (dôvody pre použitie lieku, pozn. red.) A rokujeme s firmou Gilead o dodávke lieku, ktorá by mala doraziť v priebehu tohto týždňa," oznámil ČTK Prymula. Tiež riaditeľ českej pobočky Gilead Sciences Pavel Březina povedal rozhlasu, že sa snaží remdesivir dostať do Česka ešte do konca septembra.

Sekcia nemocničných lekárnikov kvôli poklesu zásob remdesiviru zverejnila na svojom webe podmienky použitia liekov pre prípad, že by ho bol v nemocniciach nedostatok. Medzi indikáciami pre podanie remdesiviru podľa lekárnikov je, že pacient nie je na pľúcnej ventilácií a nemá príznaky Covidu-19 dlhšie ako päť dní.

Covid-19 má u väčšiny ľudí ľahší priebeh. V poslednej dobe sa však v Česku značne zvýšilo množstvo hospitalizovaných. Počet ľudí, ktorí s Covidom-19 skončili v nemocnici, sa podľa posledných údajov ministerstva zdravotníctva k sobote zvýšil od začiatku septembra zhruba päťnásobne na 802. Na viac ako päťnásobok stúpol aj počet hospitalizovaných, ktorí sú vo vážnom stave. Podľa ministerstva ich je 181. Len za tento týždeň už pribudli v nemocniciach takmer tri stovky nakazených.