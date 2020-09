Remišovej návrh na krízový štáb: Musíme testovať 20 000 ľudí denne

Musíme investovať všetko úsilie na zvýšenie počtu denne testovaných na úroveň 20 000 ľudí.

Uviedla to ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Je to jeden z piatich návrhov, ktoré v pondelok predloží na zasadnutí ústredného krízového štábu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí. Remišová ďalej navrhne pravidelné testovanie najmä pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a škôl či obnovenie mobilných testovacích zariadení v oblastiach so zhoršenou epidemiologickou situáciou.

"Verejnoprávne médiá musia spustiť masívnu osvetovú kampaň o prevencii a zodpovednom správaní sa v súvislosti s ochorením COVID-19," uviedla k piatemu návrhu s tým, že podporí aj všetky ďalšie nevyhnutné obmedzenia, aby sme šírenie nového koronavírusu dostali pod kontrolu. Za potrebné považuje aj rozšírenie kapacít na vyhľadávanie kontaktov nakazených aj s pomocou spoločného call centra ministerstva zdravotníctva.