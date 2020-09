Kríza v Bielorusku: Cichanovská vyzvala Macrona, aby bol mediátorom

Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská v pondelok vyzvala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa pokúsil sprostredkovať riešenie politickej krízy v jej vlasti. Cichanovská podľa agentúry AFP uviedla, že Macron by mohol do dialógu zapojiť aj Rusko.

Cichanovská pripomenula, že Macron už viackrát zohrával mediátora v medzinárodných krízach, preto by podľa nej dokázal iniciovať dialóg aj medzi bieloruskou vládou a opozíciou a zapojiť do neho aj ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Teraz je čas, keď Bielorusko potrebuje pomoc pri naštartovaní dialógu," vyhlásila Cichanovská s tým, že Macron by mohol byť "jedným z mediátorov".

"Protesty sa neskončia," povedala Cichanovská v rozhovore v litovskom hlavnom meste Vilnius, kam sa uchýlila po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta. "Ľudia neprijmú režim, v ktorom žili celé tie roky," dodala s tým, že verí, že sa jej podarí stretnúť s Macronom počas jeho dvojdňovej návštevy Litvy, ktorá sa začína v pondelok.

EÚ zvažuje uvalenie sankcií voči Lukašenkovi a iným osobám zapojeným do represií voči demonštrantom alebo do volebných podvodov. Cichanovská pre AFP v tejto súvislosti uviedla, že EÚ by mala plánované sankcie rozšíriť aj o "ekonomické sankcie voči firmám, podnikateľom, ktorí podporujú režim (prezidenta Alexandra) Lukašenka". Zdôraznila ale, že by nemalo ísť o všeobecne platné ekonomické sankcie, keďže "bežní ľudia by tým utrpeli najviac".

Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb, v ktorých Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované.