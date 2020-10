Ako tínedžerku ju uniesol sériový vrah, takto sa jej podarilo utiecť: Slová, ktoré si treba vryť do pamäte

Ženu po rokoch otvorene prehovorila o únose sériovým vrahom. O hrôzostrašnom utrpení prehovorila na sociálnej sieti a pridala aj tipy, ktoré jej pomohli uniknúť.

V júni 2002 polievala Kara Robinson Chamberlain (33) kvety v predzáhradke svojho priateľa. Zrazu sa pri nej objavil neznámy muž v aute, píše The Sun. V tom čase 15-ročné dievča spravilo osudovú chybu a dalo sa s nim do reči. Kara netušila, že sa rozpráva so sériovým vrahom Richardom Evonitzom. Z ničoho nič vytiahol zbraň, zviazal ju a strčil do kufra auta.

Kara sa rozhodla po rokoch povedať desaťtisíckam sledovateľov o nočnej more, ktorú prežila na vlastnej koži. V zajatí strávila 18 hodín a únosca ju sexuálne zneužil. "Ten muž mal rád malé trofeje a jednou z nich bolo, že sa ma pýtal veľa otázok a zapisoval si všetky odpovede. Netušil, že aj ja si zhromažďujem fakty, ktoré som mohla použiť na jeho identifikáciu," povedal na začiatku videa.

V ďalšom videu priznala, že Richard na prvý pohľad nevyzeral desivo. Napriek tomu ju neskôr pripútal o posteľ a zdrogoval. Tínedžerke sa, našťastie, podarilo uvoľniť spútané zápästia a nohy. Sériový vrah v tom čase spal, Kara využila situáciu a z bytu utiekla. Vybehla na ulicu, kde jej pomohli neznámi ľudia a odviedli ju na najbližšiu policajnú stanicu. Mužom zákona opísala únoscu, identifikovali ho ako Richarda Evonitza. "Keď do jeho bytu vtrhli policajti, bol už preč. Unikal tri dni a potom ho nahlásila sestra," dodala. Muž sa snažil policajtom utiecť, no napokon spáchal samovraždu.

Pri prehliadke bytu našli vyšetrovatelia dôkazy, ktoré Richarda spájali s nevyriešenými vraždami vo Virgínii. Zavraždil tri dievčatá, ktoré uniesol z predzáhradiek.

Statočná dvojnásobná mamička sa neskôr pridala k polícii a pracuje s obeťami trestných činov. Rozhodla sa spraviť ešte viac a na TikToku zdieľa tipy, ktoré môžu zachrániť obeť únosu. Podľa nej je dôležité zapamätať si všetky podrobnosti, ktoré pomôžu identifikovať útočníka. Karu mala šťastie, pretože ju útočník spútal putami skožušinkou, ktoré dokázala sama uvoľniť a z bytu unikla. Zdôraznila, že na uvoľnenie a následný útek je treba zvoliť správny okamih. "V určitom okamihu vás pravdepodobne útočník prestane strážiť a to je vaša príležitosť," zdôraznila.